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Gold Rate Today 29 June 2026: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! आज का रेट देखे बिना खरीदारी की तो जेब पर पड़ सकता है भारी असर

Gold Price 24,22,18 Carat Today 28 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 29, 2026 10:09:20 AM IST

Gold Rate Today 29 June 2026: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! आज का रेट देखे बिना खरीदारी की तो जेब पर पड़ सकता है भारी असर


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,29 June 2026: सोमवार 29 जून को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट आई. देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट, दोनों तरह के सोने के भाव में थोड़ी कमी देखी गई. घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई.
 
29 जून को MCX पर अगस्त फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 0.32% गिरकर ₹144,130 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थी. वहीं सुबह करीब 9:13 बजे MCX पर चांदी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 0.13% गिरकर ₹223,470 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,317 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,125 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,743 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,3032 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,110 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,727 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,3032 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,110 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,727 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,3032 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,110 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,727 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,509 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,300 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,125 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,317 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,125 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,743 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,317 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,125 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,743 रुपये प्रति ग्राम है.

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