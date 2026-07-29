Gold Rate Today 29 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले रुकिए! पहले जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना पड़ सकता है भारी नुकसान

Gold Price Today | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today: बुधवार को इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के मज़बूत होने से सोने की कीमतों में गिरावट आई. डॉलर एक महीने के उच्चतम स्तर के करीब बना हुआ था. इस बीच निवेशक इस हफ्ते US फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले और उसकी पॉलिसी से जुड़े संकेतों के लिए चेयरमैन केविन वॉर्श के बयानों का इंतजार कर रहे थे.

स्पॉट गोल्ड की कीमतें 1.1% गिरकर $4,032.42 प्रति औंस हो गईं जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स 1.1% गिरकर $4,032.40 पर आ गए. मंगलवार को US डॉलर एक महीने के उच्चतम स्तर के करीब स्थिर रहा, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए डॉलर में कीमत वाली कीमती धातुएं महंगी हो गईं.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 29 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (1 ग्राम) 22 कैरेट सोना (1 ग्राम) 18 कैरेट सोना (1 ग्राम) दिल्ली ₹14,366 ₹13,170 ₹10,778 मुंबई ₹14,351 ₹13,155 ₹10,763 बेंगलुरु ₹14,351 ₹13,155 ₹10,763 कोलकाता ₹14,351 ₹13,155 ₹10,763 चेन्नई ₹14,351 ₹13,155 ₹10,970 लखनऊ ₹14,366 ₹13,170 ₹10,778 जयपुर ₹14,366 ₹13,170 ₹10,778 अयोध्या ₹14,366 ₹13,170 ₹10,778 कानपुर ₹14,366 ₹13,170 ₹10,778

29 जुलाई को MCX पर सोने की कीमत 0.11% गिरकर ₹142,100 प्रति 10 ग्राम हो गई. वहीं सुबह करीब 9:13 बजे MCX पर सिल्वर फ्यूचर्स 0.31% बढ़कर ₹217,160 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहे थे.