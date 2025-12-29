Gold Price Today: सोने की कीमतों में बड़ी राहत, अब नहीं चूकना चाहिए ये मौका

जानिए 29 दिसंबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर में क्या हैं
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,186 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,005 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,633 रुपये हो गई है.
मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,171 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,990 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,628 रुपये हो गई है.
बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,171 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,990 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,628 रुपये हो गई है.
कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,171 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,990 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,628 रुपये हो गई है.
चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,204 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,020 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,865 रुपये हो गई है.
लखनऊ
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,186 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,005 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,633 रुपये हो गई है.
जयपुर
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,186 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,005 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,633 रुपये हो गई है.