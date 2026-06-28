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Gold Rate Today 28 June 2026: सोना खरीदने से पहले रुकिए! आज का भाव नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Gold Price 24,22,18 Carat Today 28 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 28, 2026 9:29:22 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,28 June 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की वजह से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है. डॉलर के मजबूत होने से इस हफ्ते सोने की कीमतों में 4.63% की गिरावट आई, जो लगातार चौथी साप्ताहिक गिरावट है. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को सोने के फ्यूचर्स (अगस्त डिलीवरी के लिए) में 0.75% की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी के फ्यूचर्स (जुलाई डिलीवरी के लिए) में 1% से ज्यादा की तेजी आई. यह हलचल अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों की वजह से हुई, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर तुरंत बनी चिंताएं कम हुईं.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

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दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,210 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,811 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,195 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,796 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,195 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,796 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,195 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,796 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,586 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,370 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,145 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,210 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,811 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,210 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,811 रुपये प्रति ग्राम है.

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