Gold Rate Today 28 July 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का आज का ताजा भाव, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च!

Gold Price Today | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today: मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सोने की कीमतें बढ़ीं. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतें एक हफ्ते के निचले स्तर पर आ गईं, जिससे इस हफ्ते के आखिर में अमेरिकी ब्याज दरों पर होने वाले फैसले से पहले महंगाई को लेकर चिंताएं कम हुईं.
स्पॉट गोल्ड की कीमतें 0.9% बढ़कर $4,087.59 प्रति औंस हो गईं, जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स 0.5% बढ़कर $4,090 हो गए. US डॉलर इंडेक्स में 0.1% की गिरावट आई जिससे विदेशी खरीदारों के लिए डॉलर में कीमत वाली कीमती धातुएं सस्ती हो गईं.
आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 28 July 2026)
|शहर
|24 कैरेट सोना (1 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (1 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (1 ग्राम)
|दिल्ली
|₹14,432
|₹13,230
|₹10,828
|मुंबई
|₹14,417
|₹13,215
|₹10,813
|बेंगलुरु
|₹14,417
|₹13,215
|₹10,813
|कोलकाता
|₹14,417
|₹13,215
|₹10,813
|चेन्नई
|₹14,416
|₹13,215
|₹11,030
|लखनऊ
|₹14,432
|₹13,230
|₹10,828
|जयपुर
|₹14,432
|₹13,230
|₹10,828
|अयोध्या
|₹14,432
|₹13,230
|₹10,828
|कानपुर
|₹14,432
|₹13,230
|₹10,828
इस बीच भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट आई है और इनमें उतार-चढ़ाव जारी है. बड़े शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट, दोनों तरह के सोने के भाव में थोड़ी कमी देखी जा रही है. साथ ही घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है.