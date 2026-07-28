Gold Rate Today 28 July 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का आज का ताजा भाव, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च!

Gold Price Today | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today: मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सोने की कीमतें बढ़ीं. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतें एक हफ्ते के निचले स्तर पर आ गईं, जिससे इस हफ्ते के आखिर में अमेरिकी ब्याज दरों पर होने वाले फैसले से पहले महंगाई को लेकर चिंताएं कम हुईं.

स्पॉट गोल्ड की कीमतें 0.9% बढ़कर $4,087.59 प्रति औंस हो गईं, जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स 0.5% बढ़कर $4,090 हो गए. US डॉलर इंडेक्स में 0.1% की गिरावट आई जिससे विदेशी खरीदारों के लिए डॉलर में कीमत वाली कीमती धातुएं सस्ती हो गईं.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 28 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (1 ग्राम) 22 कैरेट सोना (1 ग्राम) 18 कैरेट सोना (1 ग्राम) दिल्ली ₹14,432 ₹13,230 ₹10,828 मुंबई ₹14,417 ₹13,215 ₹10,813 बेंगलुरु ₹14,417 ₹13,215 ₹10,813 कोलकाता ₹14,417 ₹13,215 ₹10,813 चेन्नई ₹14,416 ₹13,215 ₹11,030 लखनऊ ₹14,432 ₹13,230 ₹10,828 जयपुर ₹14,432 ₹13,230 ₹10,828 अयोध्या ₹14,432 ₹13,230 ₹10,828 कानपुर ₹14,432 ₹13,230 ₹10,828

इस बीच भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट आई है और इनमें उतार-चढ़ाव जारी है. बड़े शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट, दोनों तरह के सोने के भाव में थोड़ी कमी देखी जा रही है. साथ ही घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है.