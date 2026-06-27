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Gold Rate Today 27 June 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर चेक करें आज का भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

Gold Price 24,22,18 Carat Today 27 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 27, 2026 10:49:21 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,27 June 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. इससे पहले गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की उम्मीदों और जियोपॉलिटिकल तनाव में कमी के कारण इनकी कीमतों में कभी बढ़त तो कभी गिरावट देखी गई.

हमारे पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल, दोनों तरह के कारकों से तय होती है. सोने की असल कीमत तय करने में इंटरनेशनल कीमतें, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और गहनों की लोकल मांग (खासकर त्योहारों के दौरान) अहम भूमिका निभाते हैं. नतीजतन, भारत में खरीदारों को ऐसी कीमतें देखने को मिलती हैं जो बड़े आर्थिक कारकों और बाज़ार के मौसमी ट्रेंड्स के आधार पर घटती-बढ़ती रहती हैं.

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जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,210 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,811 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,195 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,796 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,195 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,796 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,195 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,796 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,586 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,370 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,145 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,210 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,811 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,210 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,811 रुपये प्रति ग्राम है.

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