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Gold Rate Today 27 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें अपने शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

Gold Price 24,22,18 Carat Today 27 July 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 27, 2026 11:08:40 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Price Today  | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today 27 July 2026:  सोमवार को इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई. इसकी वजह मिडिल ईस्ट में तनाव का कुछ समय के लिए कम होना था जिससे तेल की कीमतें गिरीं और महंगाई को लेकर कुछ चिंताएं कम हुईं. इसके अलावा इन्वेस्टर्स US फेडरल रिजर्व के पॉलिसी फैसले का इंतजार कर रहे थे.

0200 GMT तक, स्पॉट गोल्ड 1.4% बढ़कर $4,110.56 प्रति औंस हो गया. US गोल्ड फ्यूचर्स में 1% की बढ़त हुई और यह $4,112.10 पर पहुँच गया. US डॉलर इंडेक्स 0.3% नीचे था जिससे दूसरी करेंसी रखने वालों के लिए डॉलर में कीमत वाली धातुएं सस्ती हो गईं.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 27 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (1 ग्राम) 22 कैरेट सोना (1 ग्राम) 18 कैरेट सोना (1 ग्राम)
दिल्ली ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831
मुंबई ₹14,422 ₹13,220 ₹10,816
बेंगलुरु ₹14,422 ₹13,220 ₹10,816
कोलकाता ₹14,422 ₹13,220 ₹10,816
चेन्नई ₹14,422 ₹13,220 ₹11,035
लखनऊ ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831
जयपुर ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831
अयोध्या ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831
कानपुर ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831

अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बनी अनिश्चितता और तनाव के बीच, भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ गई हैं. बड़े शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने के भाव में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. इस बीच घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतें भी बढ़ गई हैं.

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