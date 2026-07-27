Gold Rate Today 27 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें अपने शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

Gold Price Today | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today 27 July 2026: सोमवार को इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई. इसकी वजह मिडिल ईस्ट में तनाव का कुछ समय के लिए कम होना था जिससे तेल की कीमतें गिरीं और महंगाई को लेकर कुछ चिंताएं कम हुईं. इसके अलावा इन्वेस्टर्स US फेडरल रिजर्व के पॉलिसी फैसले का इंतजार कर रहे थे.
0200 GMT तक, स्पॉट गोल्ड 1.4% बढ़कर $4,110.56 प्रति औंस हो गया. US गोल्ड फ्यूचर्स में 1% की बढ़त हुई और यह $4,112.10 पर पहुँच गया. US डॉलर इंडेक्स 0.3% नीचे था जिससे दूसरी करेंसी रखने वालों के लिए डॉलर में कीमत वाली धातुएं सस्ती हो गईं.
आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 27 July 2026)
|शहर
|24 कैरेट सोना (1 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (1 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (1 ग्राम)
|दिल्ली
|₹14,437
|₹13,235
|₹10,831
|मुंबई
|₹14,422
|₹13,220
|₹10,816
|बेंगलुरु
|₹14,422
|₹13,220
|₹10,816
|कोलकाता
|₹14,422
|₹13,220
|₹10,816
|चेन्नई
|₹14,422
|₹13,220
|₹11,035
|लखनऊ
|₹14,437
|₹13,235
|₹10,831
|जयपुर
|₹14,437
|₹13,235
|₹10,831
|अयोध्या
|₹14,437
|₹13,235
|₹10,831
|कानपुर
|₹14,437
|₹13,235
|₹10,831
अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बनी अनिश्चितता और तनाव के बीच, भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ गई हैं. बड़े शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने के भाव में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. इस बीच घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतें भी बढ़ गई हैं.