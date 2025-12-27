Home > व्यापार > Gold Price Today: सोने की कीमतों में फिर उछाल! आज का गोल्ड रेट बना आम आदमी की टेंशन

Gold Price Today: सोने की कीमतों में फिर उछाल! आज का गोल्ड रेट बना आम आदमी की टेंशन

Gold Price Today: आज 27 दिसंबर 2025 को लगातार गिरावट के बाद आज चमका सोना आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

By: Anshika thakur | Published: December 27, 2025 10:23:14 AM IST

Gold Price
Gold Price


Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (27 दिसंबर 2025) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,41,220 रुपये हो गई.

You Might Be Interested In

जानिए 27 दिसंबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,137 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,960 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,607 रुपये हो गई है.

You Might Be Interested In

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,122 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,945 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,592 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,122 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,945 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,592 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,122 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,945 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,592 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,182 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,000 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,850 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,137 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,960 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,607 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,137 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,960 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,607 रुपये हो गई है.

You Might Be Interested In
Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
Gold Price Today: सोने की कीमतों में फिर उछाल! आज का गोल्ड रेट बना आम आदमी की टेंशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today: सोने की कीमतों में फिर उछाल! आज का गोल्ड रेट बना आम आदमी की टेंशन
Gold Price Today: सोने की कीमतों में फिर उछाल! आज का गोल्ड रेट बना आम आदमी की टेंशन
Gold Price Today: सोने की कीमतों में फिर उछाल! आज का गोल्ड रेट बना आम आदमी की टेंशन
Gold Price Today: सोने की कीमतों में फिर उछाल! आज का गोल्ड रेट बना आम आदमी की टेंशन