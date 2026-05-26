Gold Rate Today 26 May 2026: अमेरिका और ईरान के बीच सुलह के बीच सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का भाव

Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की उम्मीद से जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने की संभावना बढ़ी है, जिससे सोने की चमक बढ़ी है. हालांकि, इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर अनिश्चितता ने चांदी पर दबाव डाला है, जिससे आज इसकी चमक फीकी पड़ गई. एक दिन की स्थिरता के बाद, 19 मई को लगातार दूसरे दिन सोने की चमक बढ़ी. इन दो दिनों में 24 कैरेट सोना ₹330 प्रति दस ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹310 गिरा है. इससे पहले, लगातार दो दिनों में 24 कैरेट सोना ₹870 और 22 कैरेट सोना ₹800 प्रति दस ग्राम गिरा था. आज राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹10 और 22 कैरेट सोना ₹10 महंगा हो गया. अब लगातार चार दिनों की स्थिरता के बाद आज दिल्ली में चांदी सस्ती हो गई है. इसकी प्रति किलोग्राम कीमत ₹100 गिर गई है.

24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?