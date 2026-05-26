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Gold Rate Today 26 May 2026: अमेरिका और ईरान के बीच सुलह के बीच सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का भाव

Gold Price Today:   19 मई को लगातार दूसरे दिन सोने की चमक बढ़ी. इन दो दिनों में 24 कैरेट सोना ₹330 प्रति दस ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹310 गिरा है. इससे पहले, लगातार दो दिनों में 24 कैरेट सोना ₹870 और 22 कैरेट सोना ₹800 प्रति दस ग्राम गिरा था.

By: Divyanshi Singh | Published: May 26, 2026 11:12:40 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Price Today:  अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की उम्मीद से जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने की संभावना बढ़ी है, जिससे सोने की चमक बढ़ी है. हालांकि, इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर अनिश्चितता ने चांदी पर दबाव डाला है, जिससे आज इसकी चमक फीकी पड़ गई. एक दिन की स्थिरता के बाद, 19 मई को लगातार दूसरे दिन सोने की चमक बढ़ी. इन दो दिनों में 24 कैरेट सोना ₹330 प्रति दस ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹310 गिरा है. इससे पहले, लगातार दो दिनों में 24 कैरेट सोना ₹870 और 22 कैरेट सोना ₹800 प्रति दस ग्राम गिरा था. आज राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹10 और 22 कैरेट सोना ₹10 महंगा हो गया. अब लगातार चार दिनों की स्थिरता के बाद आज दिल्ली में चांदी सस्ती हो गई है. इसकी प्रति किलोग्राम कीमत ₹100 गिर गई है.

24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?

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शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹159530 ₹146250 ₹119640
मुंबई ₹159380 ₹146100 ₹119540
कोलकाता ₹159380 ₹146100 ₹119540
चेन्नई ₹161240 ₹147800 ₹124000
पटना ₹159430 ₹146150 ₹119590
लखनऊ ₹159530 ₹146250 ₹119640
मेरठ ₹159530 ₹146250 ₹119640
अयोध्या ₹159530 ₹146250 ₹119640
कानपुर ₹159530 ₹146250 ₹119640
गाजियाबाद ₹159530 ₹146250 ₹119640
नोएडा ₹159530 ₹146250 ₹119640
गुरुग्राम ₹159530 ₹146250 ₹119640
चंडीगढ़ ₹159530 ₹146250 ₹119640
जयपुर ₹159530 ₹146250 ₹119640
लुधियाना ₹159530 ₹146250 ₹119640
गुवाहाटी ₹159380 ₹146100 ₹119540
इंदौर ₹159430 ₹146150 ₹119590
अहमदाबाद ₹159430 ₹146150 ₹119590
सूरत ₹159430 ₹146150 ₹119590
वडोदरा ₹159430 ₹146150 ₹119590
नागपुर ₹159380 ₹146100 ₹119540
पुणे ₹159380 ₹146100 ₹119540
नासिक ₹159410 ₹146130 ₹119570
बैंगलोर ₹159380 ₹146100 ₹119540
भुवनेश्वर ₹159380 ₹146100 ₹119540
कटक ₹159380 ₹146100 ₹119540
केरल ₹159380 ₹146100 ₹119540
रायपुर ₹159380 ₹146100 ₹119540
हैदराबाद ₹159380 ₹146100 ₹119540

Tags: Gold Price Today
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