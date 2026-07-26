Home > व्यापार > Gold Rate Today 26 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

Gold Rate Today 26 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

Gold Price 24,22,18 Carat Today 26 July 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: July 26, 2026 10:06:21 AM IST

सोने का भाव
सोने का भाव


Gold Price Today  | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today:  अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है. समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन एसेट्स) की ओर आकर्षित किया है, जिसके परिणामस्वरूप सोने की कीमतों में साप्ताहिक आधार पर 1.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

इससे पहले शुक्रवार को MCX पर अगस्त के गोल्ड फ्यूचर्स में 0.17% की बढ़ोतरी हुई जबकि सितंबर के सिल्वर फ्यूचर्स में 1.33% की बढ़त दर्ज की गई. समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,43,066 और सिल्वर फ्यूचर्स ₹2,22,301 प्रति किलोग्राम पर बंद हुए. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों से पता चलता है कि शुक्रवार को 24-कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,43,781 था, जबकि सोमवार को बाजार खुलने के समय यह ₹1,41,915 था.

You Might Be Interested In

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 26 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (1 ग्राम) 22 कैरेट सोना (1 ग्राम) 18 कैरेट सोना (1 ग्राम)
दिल्ली ₹14,508 ₹13,300 ₹10,885
मुंबई ₹14,493 ₹13,225 ₹10,870
बेंगलुरु ₹14,493 ₹13,225 ₹10,870
कोलकाता ₹14,493 ₹13,300 ₹10,870
चेन्नई ₹14,509 ₹13,225 ₹11,115
लखनऊ ₹14,508 ₹13,300 ₹13,300
जयपुर ₹14,508 ₹13,300 ₹13,300
अयोध्या ₹14,508 ₹13,300 ₹13,300
कानपुर ₹14,508 ₹13,300 ₹13,300

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए अंडे?

July 25, 2026

घूमने के लिए बेस्ट रहेंगे ये हिल स्टेशन्स

July 25, 2026

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या है बॉलीवुड सितारों का...

July 25, 2026

T20I में किस भारतीय के नाम सबसे ज्यादा 50+ स्कोर?...

July 25, 2026

वीकएंड पर देखें ये फिल्में, किस ओटीटी पर है उपलब्ध?

July 25, 2026

सावन में प्याज-लहसुन क्यों है वर्जित?

July 25, 2026
Gold Rate Today 26 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Rate Today 26 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
Gold Rate Today 26 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
Gold Rate Today 26 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
Gold Rate Today 26 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!