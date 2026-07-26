Gold Rate Today 26 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

Gold Price Today | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है. समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन एसेट्स) की ओर आकर्षित किया है, जिसके परिणामस्वरूप सोने की कीमतों में साप्ताहिक आधार पर 1.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

इससे पहले शुक्रवार को MCX पर अगस्त के गोल्ड फ्यूचर्स में 0.17% की बढ़ोतरी हुई जबकि सितंबर के सिल्वर फ्यूचर्स में 1.33% की बढ़त दर्ज की गई. समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,43,066 और सिल्वर फ्यूचर्स ₹2,22,301 प्रति किलोग्राम पर बंद हुए. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों से पता चलता है कि शुक्रवार को 24-कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,43,781 था, जबकि सोमवार को बाजार खुलने के समय यह ₹1,41,915 था.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 26 July 2026)