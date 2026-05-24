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Gold Rate Today 25 May 2026: सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का भाव

Gold Price 24,22,18 Carat Today 23 May 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: May 25, 2026 10:13:54 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 25 May 2026: सोमवार सुबह MCX पर सोने की कीमतें बढ़ोतरी के साथ ट्रेड कर रही थीं. इसकी मुख्य वजह कमजोर वैश्विक संकेत, बढ़ती महंगाई और यह अटकलें थीं कि महंगाई के बढ़ते जोखिमों के चलते US फेडरल रिजर्व को निकट भविष्य में अपनी मौद्रिक नीति को और सख्त करना पड़ सकता है.

मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतों में बढ़ोतरी सीमित बनी हुई है. अब सभी की नजरें इस संघर्ष के भविष्य पर टिकी हैं, क्योंकि यदि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाता है तो इससे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है जिससे दुनिया भर में महंगाई से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिलेगी.

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आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,59,380 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,59,060 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं. 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,953 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,625 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,964 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,938 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,610 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,954 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,938 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,610 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,954 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,938 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,610 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,954 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,124 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,780 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,400 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,953 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,625 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,964 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,953 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,625 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,964 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
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