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Gold Rate Today 25 June 2026: सोना खरीदने से पहले रुकिए! आज का भाव न देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Gold Price 24,22,18 Carat Today 25 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 25, 2026 10:07:23 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,25 June 2026: गुरुवार 25 जून को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट आई. देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट, दोनों तरह के सोने के भाव में थोड़ी कमी देखी गई। घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतों में भी मामूली उतार-चढ़ाव दिखा.
 
MCX पर अगस्त फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 0.16% गिरकर ₹141,220 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थी. वहीं सुबह करीब 9:13 बजे MCX पर चांदी के फ्यूचर्स 0.96% गिरकर ₹211,710 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहे थे.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,028 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,860 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,525 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,013 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,845 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,510 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,013 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,845 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,510 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,013 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,845 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,510 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,335 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,140 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,981 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,028 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,860 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,525 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,028 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 12,860 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,525 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
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