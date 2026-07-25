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Gold Rate Today 25 July 2026: आज सोना खरीदने का है प्लान? पहले जान लें आपके शहर का ताजा भाव, नहीं तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Gold Price 24,22,18 Carat Today 25 July 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: July 25, 2026 10:09:18 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Price Today  | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today:  अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है. शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोत्तरी आई. मजबूत अमेरिकी डॉलर और मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव ने निवेशकों की धारणा पर असर डाला.

भारत में सोने की कीमतें ग्लोबल और लोकल, दोनों तरह के कारकों से तय होती हैं. सोने की असल कीमत तय करने में इंटरनेशनल कीमतें, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और गहनों की लोकल मांग (खासकर त्योहारों के दौरान) अहम भूमिका निभाती हैं. नतीजतन भारत में खरीदारों को ऐसी कीमतें देखने को मिलती हैं जो बड़े आर्थिक कारकों और मौसमी ट्रेंड्स के कारण बाजार में होने वाले बदलावों के आधार पर घटती-बढ़ती रहती हैं.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 23 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (1 ग्राम) 22 कैरेट सोना (1 ग्राम) 18 कैरेट सोना (1 ग्राम)
दिल्ली ₹14,508 ₹13,300 ₹10,885
मुंबई ₹14,493 ₹13,225 ₹10,870
बेंगलुरु ₹14,493 ₹13,225 ₹10,870
कोलकाता ₹14,493 ₹13,300 ₹10,870
चेन्नई ₹14,509 ₹13,225 ₹11,115
लखनऊ ₹14,508 ₹13,300 ₹13,300
जयपुर ₹14,508 ₹13,300 ₹13,300
अयोध्या ₹14,508 ₹13,300 ₹13,300
कानपुर ₹14,508 ₹13,300 ₹13,300

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