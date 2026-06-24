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Gold Rate Today 24 June 2026: सोना खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें आज का भाव, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Gold Price 24,22,18 Carat Today 24 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 24, 2026 9:49:57 AM IST

सोने के ताजा भाव
सोने के ताजा भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,24 June 2026: 24 जून की शुरुआत में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखी गई. अमेरिकी जॉब्स डेटा जारी होने से पहले बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है क्योंकि डॉलर और रुपये में उतार-चढ़ाव कीमतों पर असर डाल सकते हैं.
 
कॉमेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत में इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड की कीमत 1.57% गिरकर $4,084.40 प्रति औंस हो गई जबकि सिल्वर की कीमत 1.11% गिरकर $61.38 प्रति औंस हो गई.
 
मंगलवार के सेशन में डोमेस्टिक MCX गोल्ड फ्यूचर्स (अगस्त कॉन्ट्रैक्ट) 0.06% गिरकर ₹1,46,443 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ और सिल्वर फ्यूचर्स (जुलाई कॉन्ट्रैक्ट) 0.25% गिरकर ₹2,25,260 प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,448 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,245 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,840 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,433 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,230 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,825 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,433 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,230 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,825 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,433 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,230 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,825 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,792 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,559 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,339 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,448 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,245 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,840 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,448 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,245 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,840 रुपये प्रति ग्राम है.

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