Home > व्यापार > Gold Rate Today 23 June 2026: एक छोटी सी चूक और हजारों का नुकसान! सोना खरीदने से पहले जरूर देखें आज का भाव

Gold Rate Today 23 June 2026: एक छोटी सी चूक और हजारों का नुकसान! सोना खरीदने से पहले जरूर देखें आज का भाव

Gold Price 24,22,18 Carat Today 23 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 23, 2026 10:23:58 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Rate Today: 23 जून 2026 की सुबह ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई. MCX पर सोने की कीमत लगभग ₹1,400 (या 1%) गिरकर ₹1,46,750 प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गई. वहीं MCX पर चांदी की कीमत ₹6,150 (या 2.7%) से ज्यादा गिरकर ₹2,28,200 से नीचे आ गई.
 
स्पॉट गोल्ड की कीमत 1% गिरकर $4,150 प्रति औंस के आसपास संघर्ष कर रही है जबकि स्पॉट सिल्वर की कीमत 2% से ज्यादा गिरकर $64 प्रति औंस से नीचे आ गई है.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,606 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,959 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,375 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,944 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,375 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,944 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,375 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,944 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,793 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,560 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,340 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,606 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,959 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,606 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,959 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: 22 Carat Gold Rate Today22K Gold Rate Today 23 June 202624 Carat Gold Rate Today24K Gold Price Today24K Gold Price Today 23 June 2026Gold Price TodayGold Price Today 23 June 2026Gold Rate TodayGold Rate Today 23 June 2026home-hero-pos-2India Gold RatesToday Gold Rate in India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फिल्मों में आने से पहले कितनी पढ़ी हैं जान्हवी कपूर?...

June 23, 2026

कभी 3000 रुपये के लिए शो में बनीं लाश, आज...

June 22, 2026

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026
Gold Rate Today 23 June 2026: एक छोटी सी चूक और हजारों का नुकसान! सोना खरीदने से पहले जरूर देखें आज का भाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Rate Today 23 June 2026: एक छोटी सी चूक और हजारों का नुकसान! सोना खरीदने से पहले जरूर देखें आज का भाव
Gold Rate Today 23 June 2026: एक छोटी सी चूक और हजारों का नुकसान! सोना खरीदने से पहले जरूर देखें आज का भाव
Gold Rate Today 23 June 2026: एक छोटी सी चूक और हजारों का नुकसान! सोना खरीदने से पहले जरूर देखें आज का भाव
Gold Rate Today 23 June 2026: एक छोटी सी चूक और हजारों का नुकसान! सोना खरीदने से पहले जरूर देखें आज का भाव