Gold Rate Today 23 June 2026: एक छोटी सी चूक और हजारों का नुकसान! सोना खरीदने से पहले जरूर देखें आज का भाव

Gold Rate Today: 23 जून 2026 की सुबह ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई. MCX पर सोने की कीमत लगभग ₹1,400 (या 1%) गिरकर ₹1,46,750 प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गई. वहीं MCX पर चांदी की कीमत ₹6,150 (या 2.7%) से ज्यादा गिरकर ₹2,28,200 से नीचे आ गई.

स्पॉट गोल्ड की कीमत 1% गिरकर $4,150 प्रति औंस के आसपास संघर्ष कर रही है जबकि स्पॉट सिल्वर की कीमत 2% से ज्यादा गिरकर $64 प्रति औंस से नीचे आ गई है.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,606 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,959 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,375 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,944 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,375 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,944 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,375 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,944 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,793 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,560 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,340 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,606 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,959 रुपये प्रति ग्राम है.