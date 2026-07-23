Gold Rate Today 23 July 2026: सोना खरीदने से पहले एक मिनट रुकिए! आपके शहर का आज का रेट नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Gold Price Today | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today: गुरुवार 23 जुलाई को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमत में गिरावट आई. यह गिरावट अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी दी थी.

देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट दोनों तरह के सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है. वहीं घरेलू सर्राफा बाज़ार में चांदी की कीमतें भी गिरी हैं.

23 जुलाई को MCX पर सोने की कीमत 0.33% गिरकर ₹145,880 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी. दूसरी ओर सुबह MCX पर चांदी के वायदा (futures) 0.32% गिरकर ₹226,970 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहे थे.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 21 July 2026)