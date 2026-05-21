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Gold Rate Today 22 May 2026: सोने के दामों ने उड़ाए होश! खरीदारी से पहले तुरंत जान लें आज का रेट

Gold Price 24,22,18 Carat Today 22 May 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: May 22, 2026 10:11:25 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 22 May 2026: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, ईरान के साथ बातचीत के आखिरी दौर में है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज़ जलडमरूमध्य जल्द ही फिर से खुल सकता है. फिर से शुरू होने की संभावना से तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई, जिससे महंगाई के डर को कम करने में मदद मिली और यह उम्मीद भी कम हुई कि सेंट्रल बैंकों को अपनी मौद्रिक नीतियों को और कड़ा करने की जरूरत पड़ेगी. इस बीच फेडरल रिज़र्व की हालिया नीति बैठक के मिनट्स से पता चला कि ज़्यादातर अधिकारियों का मानना है कि अगर महंगाई फेड के 2% के लक्ष्य से ऊपर बनी रहती है, तो इस साल के आखिर में ब्याज दरें बढ़ाना अब भी जरूरी हो सकता है. ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार निवेशक इस बात पर बंटे हुए हैं कि क्या सेंट्रल बैंक दिसंबर तक दरें बढ़ाएगा या साल के आखिर तक उधार लेने की लागत को अपरिवर्तित रखेगा.

आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,59,490 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,59,930 थी. 

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जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,964 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,625 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,949 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,620 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,962 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,949 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,620 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,962 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,949 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,620 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,962 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,124 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,780 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,400 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,964 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,625 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,964 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,625 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,967 रुपये प्रति ग्राम है.

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