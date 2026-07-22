Gold Rate Today 22 July 2026: सोना खरीदने से पहले रुकिए! आपके शहर का आज का ताजा भाव नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Gold Price Today | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today: एक अहम घटनाक्रम में बुधवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें स्थिर रहीं. भू-राजनीतिक अनिश्चितता और ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की नीतियों को लेकर उम्मीदों के बीच यह ट्रेंड बना रहा. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि घरेलू बुलियन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की दरों में उतार-चढ़ाव, रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट, आयात लागत और ज्वैलर्स व रिटेल खरीदारों की स्थानीय मांग से प्रभावित होती हैं.
मार्केट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतें ऊंची बनी रहीं जबकि चांदी की कीमतें भी स्थिर रहीं. हालांकि, लोकल टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से अलग-अलग शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है.
आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 21 July 2026)
|शहर
|24 कैरेट सोना (1 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (1 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (1 ग्राम)
|दिल्ली
|₹14,656
|₹13,445
|₹11,003
|मुंबई
|₹14,651
|₹13,430
|₹10,988
|बेंगलुरु
|₹14,651
|₹13,430
|₹10,988
|कोलकाता
|₹14,651
|₹13,430
|₹10,988
|चेन्नई
|₹14,651
|₹13,430
|₹11,245
|लखनऊ
|₹14,656
|₹13,445
|₹11,003
|जयपुर
|₹14,656
|₹13,445
|₹11,003
|अयोध्या
|₹14,656
|₹13,445
|₹11,003
|कानपुर
|₹14,656
|₹13,445
|₹11,003
20 जुलाई को सोने और चांदी के क्या रेट हैं?
अभी भारत में चांदी की कीमत ₹229.90 प्रति ग्राम और ₹2,29,900 प्रति किलोग्राम है. हालांकि यह आम तौर पर सोने से सस्ती होती है, फिर भी निवेशक और गहने खरीदने वाले चांदी को पसंद करते हैं खासकर उन इलाकों में जहां सोने के गहनों की तुलना में चांदी के गहने ज़्यादा खरीदे जाते हैं. चांदी की कीमतों पर ग्लोबल मार्केट का भी असर पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसकी मांग कीमतों में उतार-चढ़ाव में अहम भूमिका निभाती है.