Gold Price Today: सोना हुआ और महंगा! कीमतों में उछाल से ग्राहकों की बढ़ी चिंता

Gold Price Today: आज 22 दिसंबर 2025 को लगातार गिरावट के बाद आज चमका सोना आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Last Updated: December 22, 2025 10:15:44 AM IST

Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (22 दिसंबर 2025) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,35,280 रुपये हो गई.

जानिए 22 दिसंबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,543 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,405 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,161 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,528 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,400 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,146 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,528 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,400 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,146 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,528 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,400 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,146 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,615 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,480 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,420 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,488 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,365 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,120 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,488 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,365 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,120 रुपये हो गई है.

