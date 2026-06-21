Home > व्यापार > Gold Rate Today 21 June 2026: सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लें आज के ताजा भाव, कीमतों में बदलाव ने बाजार में मचाई हलचल

Gold Rate Today 21 June 2026: सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लें आज के ताजा भाव, कीमतों में बदलाव ने बाजार में मचाई हलचल

Gold Price 24,22,18 Carat Today 21 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 21, 2026 10:45:41 AM IST

Gold Rate Today 21 June 2026: सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लें आज के ताजा भाव, कीमतों में बदलाव ने बाजार में मचाई हलचल


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,21 June 2026: रविवार 21 जून को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं, बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया. घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतों में भी बहुत कम उतार-चढ़ाव दिखा.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) शनिवार और रविवार को बंद रहता है. इसलिए अभी लाइव ट्रेडिंग रेट उपलब्ध नहीं हैं. शुक्रवार के क्लोजिंग लेवल के आधार पर सोना ₹1.47 लाख से ऊपर ट्रेड करता रहा, हालांकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की तुलना में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई.

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जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,623 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,405 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,971 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,608 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,956 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,608 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,956 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,608 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,956 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,837 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,600 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,370 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,623 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,405 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,971 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,623 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,405 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,971 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
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