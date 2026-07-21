Gold Rate Today 21 July 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर जानें, आपके शहर में आज क्या है ताजा भाव वरना हो सकता है भारी नुकसान

Gold Price Today | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today: 21 जुलाई को शुरुआती कारोबार में बुलियन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई. इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड 0.62 प्रतिशत बढ़कर $4,040.60 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि कॉमेक्स (Comex) पर सुबह के कारोबार में चांदी 1.51 प्रतिशत बढ़कर $57.93 प्रति औंस हो गई.

घरेलू MCX पर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने का वायदा भाव 0.61 प्रतिशत बढ़कर ₹1,42,251 प्रति 10 ग्राम हो गया और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी का वायदा भाव पिछले बंद भाव से 1.13 प्रतिशत बढ़कर ₹2,20,874 प्रति किलोग्राम हो गया.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 21 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (1 ग्राम) 22 कैरेट सोना (1 ग्राम) 18 कैरेट सोना (1 ग्राम) दिल्ली ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831 मुंबई ₹14,422 ₹13,220 ₹10,816 बेंगलुरु ₹14,422 ₹13,220 ₹10,816 कोलकाता ₹14,422 ₹13,220 ₹10,816 चेन्नई ₹14,422 ₹13,220 ₹11,035 लखनऊ ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831 जयपुर ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831 अयोध्या ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831 कानपुर ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831

आज 11 जुलाई 2026 को भारत में 24-कैरेट सोने की कीमत ₹14,422 प्रति ग्राम है, जो 20 जुलाई की कीमत से ₹76 ज्यादा है.

इसी तरह 22 कैरेट और 18-कैरेट सोने की कीमतें अभी क्रमशः ₹13,220 प्रति ग्राम और ₹10,816 प्रति ग्राम हैं यानी 20 जुलाई के रेट की तुलना में इनमें ₹70 और ₹57 की बढ़ोतरी हुई है.

सरकार द्वारा सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के बावजूद, ग्लोबल पॉलिटिकल तनाव कम होने के कारण कुल कीमतों में गिरावट आई. हालांकि, जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने के बाद भी सोने की कीमतों में रोजाना उतार-चढ़ाव जारी है.