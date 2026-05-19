Gold Rate Today 20 May 2026: सोने के दामों ने उड़ाए होश! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 20 May 2026: आज सोने की कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं जिसकी मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की बढ़ती उम्मीदें और डॉलर इंडेक्स में आई थोड़ी नरमी है. डॉलर के कमजोर होने से सोने जैसी कीमती धातुएं, दूसरी मुद्राओं वाले लोगों के लिए ज्यादा सस्ती हो जाती हैं, जिससे इनकी मांग पर असर पड़ता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन ईरान पर हमला करने की अपनी योजनाएं रोक रहा है इस घटनाक्रम के चलते तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है. हालांकि तेल की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे बढ़ती महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और इस बात की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और सख़्त मौद्रिक नीतियां अपनाएंगे.

आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,58,350 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,537,040 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,850 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,523 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,891 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,835 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,515 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,816 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,835 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,515 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,816 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,835 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,515 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,816 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,223:रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,871 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,411 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,850 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,523 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,891 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,850 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,523 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,891 रुपये प्रति ग्राम है.