Gold Rate Today 20 June 2026: सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर! आज के भाव ने बाजार में मचाई हलचल

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,20 June 2026: MCX पर सोने की कीमत अभी ₹147,500 प्रति 10 ग्राम से कम है, जबकि चांदी की कीमत ₹232,700 प्रति किलोग्राम के लेवल के करीब पहुंच गई है. वहीं स्पॉट गोल्ड $4,150 प्रति औंस पर पहुंच गया है और स्पॉट सिल्वर $65 प्रति औंस से नीचे आ गया है. दोनों 11 जून के बाद से अपने सबसे निचले लेवल पर हैं. इसके उलट US WTI क्रूड ऑयल $77 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है और ब्रेंट क्रूड $81 प्रति बैरल के निशान के करीब पहुंच गया है. आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. सोना खरीदारों के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,623 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,405 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,971 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,608 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,956 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,608 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,956 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,608 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,956 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,837 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,600 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,370 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,623 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,405 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,971 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,623 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,405 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,971 रुपये प्रति ग्राम है.