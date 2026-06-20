Home > व्यापार > Gold Rate Today 20 June 2026: सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर! आज के भाव ने बाजार में मचाई हलचल

Gold Rate Today 20 June 2026: सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर! आज के भाव ने बाजार में मचाई हलचल

Gold Price 24,22,18 Carat Today 20 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 20, 2026 10:31:41 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,20 June 2026: MCX पर सोने की कीमत अभी ₹147,500 प्रति 10 ग्राम से कम है, जबकि चांदी की कीमत ₹232,700 प्रति किलोग्राम के लेवल के करीब पहुंच गई है. वहीं स्पॉट गोल्ड $4,150 प्रति औंस पर पहुंच गया है और स्पॉट सिल्वर $65 प्रति औंस से नीचे आ गया है. दोनों 11 जून के बाद से अपने सबसे निचले लेवल पर हैं. इसके उलट US WTI क्रूड ऑयल $77 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है और ब्रेंट क्रूड $81 प्रति बैरल के निशान के करीब पहुंच गया है. आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. सोना खरीदारों के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

You Might Be Interested In

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,623 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,405 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,971 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,608 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,956 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,608 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,956 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,608 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,390 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,956 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,837 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,600 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,370 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,623 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,405 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,971 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,623 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,405 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,971 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Todayhome-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?

June 20, 2026

भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं

June 19, 2026

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026

ज्यादा हींग खाने के नुकसान

June 19, 2026

काजल अग्रवाल की 6 सुपरहिट फिल्में

June 19, 2026

गैस से छुटकारा पाने का आसान उपाय

June 19, 2026
Gold Rate Today 20 June 2026: सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर! आज के भाव ने बाजार में मचाई हलचल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Rate Today 20 June 2026: सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर! आज के भाव ने बाजार में मचाई हलचल
Gold Rate Today 20 June 2026: सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर! आज के भाव ने बाजार में मचाई हलचल
Gold Rate Today 20 June 2026: सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर! आज के भाव ने बाजार में मचाई हलचल
Gold Rate Today 20 June 2026: सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर! आज के भाव ने बाजार में मचाई हलचल