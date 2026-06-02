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Gold Rate Today 2 June 2026: सोने की कीमतों में नई हलचल! खरीदारी से पहले तुरंत चेक करें आज का भाव

Gold Price 24,22,18 Carat Today 2 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 2, 2026 9:56:17 AM IST

Gold Rate Today 2 June 2026: सोने की कीमतों में नई हलचल! खरीदारी से पहले तुरंत चेक करें आज का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 2 June 2026: मंगलवार को भारत में सोने और चांदी की कीमतें बढ़त के साथ खुलीं. यह बढ़त वैश्विक बुलियन कीमतों में आए उछाल के कारण हुई, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें स्थिर रहीं, क्योंकि निवेशक परस्पर विरोधी रिपोर्टों के बीच अमेरिका-ईरान वार्ता की स्थिति पर अधिक स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे.

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जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,637 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,335 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,622 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,320 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,719 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,622 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,320 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,719 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,622 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,320 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,719 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,817 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,499 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 12,179 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,637 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,335 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,637 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,335 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.

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