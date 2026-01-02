Home > व्यापार > Gold Price Today: सोने की उड़ान जारी! कीमतों में उछाल से खरीदारों की बढ़ी मुश्किल

Gold Price Today: सोने की उड़ान जारी! कीमतों में उछाल से खरीदारों की बढ़ी मुश्किल

Gold Price Today: आज 2 जनवरी 2026 को लगातार गिरावट के बाद आज चमका सोना आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Last Updated: January 2, 2026 11:56:38 AM IST

Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (1 जनवरी 2026 ) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,36,350 रुपये हो गई.

जानिए 2 जनवरी 2026 का ताजा Gold भाव आपके शह

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,635 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,500 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,230 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,620 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,485 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,215 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,620 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,485 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,215 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,620 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,485 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,215 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,614 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,440 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,375 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,635 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,500 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,230 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,635 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,500 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,230 रुपये हो गई है.

