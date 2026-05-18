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Gold Rate Today 19 May 2026: सोने के दामों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर चेक करें आज का रेट

Gold Price 24,22,18 Carat Today 19 May 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: May 19, 2026 9:55:27 AM IST

सोने के ताजा भाव
सोने के ताजा भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 19 May 2026: पिछले हफ्ते की शुरुआत में जारी डेटा से पता चला कि अप्रैल में U.S. में थोक महंगाई 2022 के बाद से सबसे तेज गति से बढ़ी, जबकि उपभोक्ता कीमतों में 2023 के बाद से सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई. महंगाई का दबाव मुख्य रूप से मध्य पूर्व में लंबे समय से चल रहे संघर्ष और अहम जलडमरूमध्य ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ के लगभग बंद हो जाने के कारण बढ़ा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा शिपमेंट बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बाजारों ने अब इस साल Fed द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कुछ ट्रेडर तो दिसंबर तक दरों में बढ़ोतरी की संभावना को भी ध्यान में रख रहे हैं. इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर, ऊर्जा व्यापार को बनाए रखने के लिए स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को खुला रखने के प्रयासों पर चर्चा की. इसके अलावा, Trading Economics के अनुसार भारत ने सोने के आयात से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया है क्योंकि अधिकारी रुपये को मजबूत करने के उपायों में तेजी ला रहे हैं.

आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,57,040 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,56,220 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

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जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,719 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,793 रुपये प्रति ग्राम है.

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बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,704 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,778 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,704 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,778 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,222 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,870 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,410 रुपये प्रति ग्राम है.

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जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,719 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,793 रुपये प्रति ग्राम है.

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