Gold Price Today: सोने के रेट में जबरदस्त गिरावट, मौका हाथ से न जाने दें!

Gold Price Today: सोने के दाम आज में गिरावट आई है. शादी के सीजन में यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सोना खरीदने की सोच रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पहले से सस्ता दाम मिल सकता है यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.
19 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,41,800 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,48,400 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.
जानिए 19 दिसंबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर
दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,433 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,315 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,079 रुपये हो गई है.
मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,418 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,300 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,064 रुपये हो गई है.
बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,418 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,300 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,064 रुपये हो गई है.
कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,418 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,300 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,064 रुपये हो गई है.
चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,506 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,380 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,330 रुपये हो गई है.
लखनऊ
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,433 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,315 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,079 रुपये हो गई है.
जयपुर
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,433 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,315 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,079 रुपये हो गई है.