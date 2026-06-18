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Gold Rate Today 18 June 2026: सोना खरीदने से पहले रुकिए! आज के नए भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान

Gold Price 24,22,18 Carat Today 18 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 18, 2026 10:40:20 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,18 June 2026: 18 जून 2026 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई. ऐसा US फेडरल रिजर्व के उस संकेत के बाद हुआ जिसमें 2026 के आखिर में ब्याज दरें बढ़ाने की योजना का इशारा किया गया था, जबकि जून 2026 के लिए पॉलिसी दरों को 3.50%–3.75% पर स्थिर रखा गया था. MCX पर सोने की कीमत लगभग ₹1,800 गिरकर ₹1,52,100 के आसपास आ गई, जबकि चांदी की कीमत ₹6,000 गिरकर ₹2,45,500 के स्तर पर आ गई.
 
इंटरनेशनल बुलियन मार्केट में जबरदस्त खरीदारी के बावजूद MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई. स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर अभी लगभग $4,310 प्रति औंस और $69 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें 1.2% और 1.4% की बढ़त दिख रही है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर अपने अहम लेवल $4,350 और $70 से नीचे गिर गए थे, हालांकि बाद में वे उस नुकसान से उबर गए.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,125 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,865 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,347 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,110 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,850 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,332 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,110 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,850 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,332 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,908 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,665 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,818 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,338 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,060 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,770 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,125 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,865 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,347 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,125 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,865 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,347 रुपये प्रति ग्राम है.

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