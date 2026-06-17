Gold Rate Today 17 June 2026: सोना खरीदने से पहले रुकिए! आज के नए भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 17 June 2026: बुधवार को भारत में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई और सभी प्रमुख शुद्धता स्तरों पर इसके दाम कम हुए. कीमतों में गिरावट का यह लगातार दूसरा दिन है, जिससे दाम बढ़ने के दौर के बाद खरीदारों को कुछ राहत मिली है.

अभी सोने की कीमतें मुख्य रूप से दो वजहों से तय हो रही हैं. हाल ही में प्रस्तावित US-ईरान शांति समझौता और US फेडरल रिजर्व का मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा फैसला. बाजार अब US और ईरान के बीच एक अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है, जिसके शुक्रवार 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होने की उम्मीद है. इसके अलावा, फेडरल रिजर्व आज बाद में अपनी पॉलिसी से जुड़ा फ़ैसला सुनाने वाला है, जिसका सोने की कीमतों पर काफी असर पड़ सकता है.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,125 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,865 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,347 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,110 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,850 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,332 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,110 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,850 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,332 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,110 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,850 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,332 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,306 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,030 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,750 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,125 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,865 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,347 रुपये प्रति ग्राम है.