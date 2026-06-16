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Gold Rate Today 16 June 2026: सोने के दामों में बड़ा उलटफेर! आज का नया भाव जानकर खरीदारी का फैसला बदल सकते हैं आप

Gold Price 24,22,18 Carat Today 16 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Last Updated: June 16, 2026 11:09:08 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 16 June 2026: 16 जून 2026 को ग्लोबल बुलियन मार्केट में मिली-जुली ट्रेडिंग के बीच भारत में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया. MCX पर सोने की कीमतें थोड़ी बढ़कर ₹1.53 लाख के लेवल से ऊपर बनी रहीं, जबकि MCX पर चांदी की कीमतें ₹1,050 गिरकर ₹2.50 लाख के आसपास आ गईं. स्पॉट गोल्ड की कीमतें $4,310 प्रति औंस से ऊपर चली गईं, जबकि स्पॉट सिल्वर 1% गिरकर $70 प्रति औंस से नीचे आ गया. कल कीमती धातुओं की कीमतों में 2% से 4% की बढ़ोतरी के बाद निवेशकों ने प्रॉफिट-बुकिंग की.
 
हालांकि अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदों के बावजूद मिला-जुला रुझान बना हुआ है. ऐसे समझौते से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) फिर से खुल सकता है महंगाई का दबाव कम हो सकता है, ऊर्जा संकट से निपटने में काफी मदद मिल सकती है और भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हो सकती है.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,152 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,890 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,368 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,137 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,875 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,353 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,137 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,875 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,353 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,137 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,875 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,353 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,338 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,060 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,790 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,152 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,890 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,368 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,152 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,890 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,368 रुपये प्रति ग्राम है.

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