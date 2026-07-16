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Gold Rate Today 16 July 2026: सोने की कीमत ने फिर लिया नया मोड़! खरीदने से पहले जान लें आज का भाव

Gold Price 24,22,18 Carat Today 16 July 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: July 16, 2026 10:59:24 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai,16 July 2026: 16 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं, क्योंकि इंटरनेशनल बुलियन मार्केट में कमजोरी का असर घरेलू दरों पर पड़ा. सोने की कीमतें ₹1.51 लाख तक पहुंच गईं जबकि चांदी की दरें भी ₹2.35 लाख के करीब पहुंच गईं.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के भाव 0.36% गिरकर ₹1.41 लाख प्रति 10 ग्राम हो गए, जबकि चांदी के वायदा भाव लगभग 0.42% गिरकर ₹2.19 लाख प्रति किलोग्राम हो गए.

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रिटेल मार्केट में सोना मुख्य रूप से दो तरह की शुद्धता में बेचा जाता है 24 कैरेट और 22 कैरेट. जहां 24 कैरेट सोने को इस कीमती धातु का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, वहीं गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने को ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें दूसरी धातुएं मिलाने से इसे ज्यादा मजबूती और टिकाऊपन मिलता है.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,344 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,150 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,762 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,329 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,135 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,747 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,329 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,135 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,747 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,329 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,135 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,747 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,346 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,150 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,970 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,344 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,150 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,762 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,344 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,150 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,762 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
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