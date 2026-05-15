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Gold Rate Today 15 May 2026: गोल्ड खरीदने वालों के लिए चेतावनी! आज का भाव नहीं देखा तो पड़ेगा भारी

Gold Price 24,22,18 Carat Today 15 May 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: May 15, 2026 9:51:29 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 15 May 2026: अब वो दिन चले गए जब महिलाएं त्योहारों और उत्सवों के दौरान सोने का इस्तेमाल सिर्फ गहनों के रूप में करती थीं. आर्थिक विकास की बदलती रफ़्तार ने संस्थागत निवेशकों को भी इस एसेट में निवेश करने के लिए प्रेरित किया है जो लंबे समय तक रिटर्न का एक जरिया है. यह एक डाइवर्सिफ़िकेशन फ़ैक्टर के तौर पर भी काम करता है, जिससे शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के समय होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है.

यह कीमती धातु मुख्य लिक्विड एसेट्स में से एक है और संकट के समय बहुत काम आती है. यह पीली धातु महंगाई और करेंसी की कीमत गिरने से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है. इसके अलावा जब शेयर बाजारों में इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स की कीमतें गिर रही होती हैं, तब भी यह धातु बेहतर प्रदर्शन करती है.

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आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,60,090 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,62,330 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं. 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,024 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,690 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,022 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,009 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,675 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,077 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,009 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,675 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,077 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,009 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,675 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,077 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,309 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,950 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,470 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,024 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,690 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,022 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,024 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,690 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,022 रुपये प्रति ग्राम है.

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