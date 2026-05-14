Gold Rate Today 14 May 2026: सोना खरीदने से पहले बड़ा अलर्ट! आज का रेट मिस किया तो होगा भारी नुकसान

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 14 May 2026: भारत में सोने की कीमतों में 14 मई 2026 को लगातार तीसरे दिन भारी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा. इस बढ़ोत्तरी की मुख्य वजह बुलियन मार्केट में कुछ निवेशकों द्वारा की गई प्रॉफ़िट-बुकिंग भी थी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर जो तात्कालिक चिंताएं थीं, वे अब कम हो गई हैं.

आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,62,330 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,62,000 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,226 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,895 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,190 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,233 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,880 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,175 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,233 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,880 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,175 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,233 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,880 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,175 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,368 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 15,001 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,561 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,226 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,895 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,190 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,226 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,895 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,190 रुपये प्रति ग्राम है.