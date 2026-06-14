Gold Rate Today 14 June 2026: गोल्ड की कीमतों में बड़ा उलटफेर! आज का भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 14 June 2026: रविवार 14 जून को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतें ज्यादातर स्थिर रहीं. बड़े शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव ही देखा गया. घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतों में भी कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं दिखा.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (MCX) शनिवार और रविवार को बंद रहता है. इसलिए अभी लाइव ट्रेडिंग रेट उपलब्ध नहीं है. शुक्रवार के क्लोजिंग लेवल के आधार पर सोना ₹1.5 लाख से ऊपर ट्रेड करता रहा, हालांकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की तुलना में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,196 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,908 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,665 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,818 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,908 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,665 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,818 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,908 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,665 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,818 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,120 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,860 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,610 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,196 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,196 रुपये प्रति ग्राम है.