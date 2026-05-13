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Gold Rate Today 13 May 2026: गोल्ड खरीदने से पहले रुकिए! आज का भाव नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Gold Price 24,22,18 Carat Today 9 May 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: May 13, 2026 10:03:39 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 13 May 2026: भारत में सोने की कीमतों में 13 मई 2026 को लगातार तीसरे दिन भारी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा. इस बढ़ोत्तरी की मुख्य वजह बुलियन मार्केट में कुछ निवेशकों द्वारा की गई प्रॉफ़िट-बुकिंग भी थी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर जो तात्कालिक चिंताएं थीं, वे अब कम हो गई हैं. यह गिरावट हफ्ते की शुरुआत में देखी गई तेज तेजी के बाद आई है पिछले दो ट्रेडिंग सत्रों में, 24 कैरेट (24K) सोने की कीमत में कुल मिलाकर ₹13,910 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,67,890 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,53,980 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं. 

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जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,804 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 15,405 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,607 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,789 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 15,390 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,592 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,789 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 15,390 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,592 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,789 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 15,390 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,592 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,634 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,331 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,951 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,804 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 15,405 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,607 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,804 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 15,405 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,607 रुपये प्रति ग्राम है.

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