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Gold Rate Today 13 June 2026: गोल्ड मार्केट में बड़ा उलटफेर! खरीदारी से पहले जरूर चेक करें आज का ताजा भाव

Gold Price 24,22,18 Carat Today 13 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 13, 2026 10:37:17 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Rate Today 13 June 2026: पूरे हफ्ते भारत में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया. खास बात यह है कि कल MCX सोना ₹1.50 लाख के स्तर के करीब पहुंच गया जबकि MCX चांदी की कीमत ₹2.46 लाख से ऊपर चली गई. स्पॉट गोल्ड के $4,200 प्रति औंस के स्तर से नीचे आने के बावजूद बुलियन की कीमतों में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट आई. दूसरी ओर स्पॉट चांदी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और इसमें लगातार पांचवें हफ्ते गिरावट दर्ज की गई, हालांकि यह $67 प्रति औंस के स्तर से ऊपर बनी रही.
 
निवेशकों को अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद है जिससे मध्य पूर्व में हालात शांत हो सकते हैं महंगाई को लेकर चिंताएं कम हो सकती हैं और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हो सकती है.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,196 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,908 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,665 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,818 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,908 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,665 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,818 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,908 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,665 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,818 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,120 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,860 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,610 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,196 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,196 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
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