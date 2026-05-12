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Gold Rate Today 12 May 2026: पीएम मोदी के एलान के बाद कितना घटा सोने का दाम? चेक करें अपने शहर का रेट

Gold Rate Today: एक दिन स्थिर रहने के बाद सोना लगातार दूसरे दिन गिरा है. इन दो दिनों में 24 कैरेट सोना ₹230 प्रति दस ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹210 गिरा है. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹10 प्रति दस ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹10 गिरा है. अब, चांदी लगातार तीन दिन स्थिर रहने के बाद आज दिल्ली में सस्ती हो गई है, इसकी कीमत ₹100 प्रति किलो गिर गई है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 12, 2026 11:27:33 AM IST

सोने के ताजा भाव
सोने के ताजा भाव


Gold Rate Today In India: ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता न होने से सोने की चमक फीकी पड़ गई है. US डॉलर के मजबूत होने से भी सोने पर दबाव पड़ा है. इसके अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने सप्लाई चेन की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे सोने की चमक और फीकी पड़ गई है. आज, 12 मई को सोने की चमक लगातार दूसरे दिन फीकी पड़ गई है. एक दिन स्थिर रहने के बाद सोना लगातार दूसरे दिन गिरा है. इन दो दिनों में 24 कैरेट सोना ₹230 प्रति दस ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹210 गिरा है. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹10 प्रति दस ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹10 गिरा है. अब, चांदी लगातार तीन दिन स्थिर रहने के बाद आज दिल्ली में सस्ती हो गई है, इसकी कीमत ₹100 प्रति किलो गिर गई है.

शहर के हिसाब से सोने के रेट

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹152280 ₹139600 ₹114250
मुंबई ₹152130 ₹139450 ₹114100
कोलकाता ₹152130 ₹139450 ₹114100
चेन्नई ₹153820 ₹141000 ₹117700
पटना ₹152180 ₹139500 ₹114150
लखनऊ ₹152280 ₹139600 ₹114250
मेरठ ₹152280 ₹139600 ₹114250
अयोध्या ₹152280 ₹139600 ₹114250
कानपुर ₹152280 ₹139600 ₹114250
गाजियाबाद ₹152280 ₹139600 ₹114250
नोएडा ₹152280 ₹139600 ₹114250
गुरुग्राम ₹152280 ₹139600 ₹114250
चंडीगढ़ ₹152280 ₹139600 ₹114250
जयपुर ₹152280 ₹139600 ₹114250
लुधियाना ₹152280 ₹139600 ₹114250
गुवाहाटी ₹152130 ₹139450 ₹114100
इंदौर ₹152180 ₹139500 ₹114150
अहमदाबाद ₹152180 ₹139500 ₹114150
सूरत ₹152180 ₹139500 ₹114150
वडोदरा ₹152180 ₹139500 ₹114150
पुणे ₹152130 ₹139450 ₹114100
नागपुर ₹152130 ₹139450 ₹114100
नासिक ₹152160 ₹139480 ₹114130
बैंगलोर ₹152130 ₹139450 ₹114100
भुवनेश्वर ₹152130 ₹139450 ₹114100
कटक ₹152130 ₹139450 ₹114100
केरल ₹152130 ₹139450 ₹114100
रायपुर ₹152130 ₹139450 ₹114100
हैदराबाद ₹152130 ₹139450 ₹114100

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Tags: Gold Rate Today
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