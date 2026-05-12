Gold Rate Today 12 May 2026: पीएम मोदी के एलान के बाद कितना घटा सोने का दाम? चेक करें अपने शहर का रेट

Gold Rate Today In India: ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता न होने से सोने की चमक फीकी पड़ गई है. US डॉलर के मजबूत होने से भी सोने पर दबाव पड़ा है. इसके अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने सप्लाई चेन की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे सोने की चमक और फीकी पड़ गई है. आज, 12 मई को सोने की चमक लगातार दूसरे दिन फीकी पड़ गई है. एक दिन स्थिर रहने के बाद सोना लगातार दूसरे दिन गिरा है. इन दो दिनों में 24 कैरेट सोना ₹230 प्रति दस ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹210 गिरा है. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹10 प्रति दस ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹10 गिरा है. अब, चांदी लगातार तीन दिन स्थिर रहने के बाद आज दिल्ली में सस्ती हो गई है, इसकी कीमत ₹100 प्रति किलो गिर गई है.
शहर के हिसाब से सोने के रेट
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|मुंबई
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|कोलकाता
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|चेन्नई
|₹153820
|₹141000
|₹117700
|पटना
|₹152180
|₹139500
|₹114150
|लखनऊ
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|मेरठ
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|अयोध्या
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|कानपुर
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|गाजियाबाद
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|नोएडा
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|गुरुग्राम
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|चंडीगढ़
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|जयपुर
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|लुधियाना
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|गुवाहाटी
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|इंदौर
|₹152180
|₹139500
|₹114150
|अहमदाबाद
|₹152180
|₹139500
|₹114150
|सूरत
|₹152180
|₹139500
|₹114150
|वडोदरा
|₹152180
|₹139500
|₹114150
|पुणे
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|नागपुर
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|नासिक
|₹152160
|₹139480
|₹114130
|बैंगलोर
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|भुवनेश्वर
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|कटक
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|केरल
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|रायपुर
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|हैदराबाद
|₹152130
|₹139450
|₹114100