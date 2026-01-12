Home > व्यापार > Gold Price Today: सोने के दामों की रफ्तार तेज! खरीदारी पर लगा ब्रेक

Gold Price Today: सोने के दामों की रफ्तार तेज! खरीदारी पर लगा ब्रेक

Gold Price Today: आज 12 जनवरी 2026 को लगातार गिरावट के बाद आज चमका सोना आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Published: January 12, 2026 9:59:35 AM IST

gold
gold


Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (12 जनवरी 2026 ) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,42,150 रुपये हो गई.

You Might Be Interested In

जानिए 12 जनवरी 2026 का ताजा Gold भाव आपके शहर में क्या है 

दिल्ली

You Might Be Interested In

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,230 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,045 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,676 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,215 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,040 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,661 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,215 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,040 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,661 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,215 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,040 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,661 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,313 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,120 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,945 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,230 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,045 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,676 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,230 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,045 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,676 रुपये हो गई है.

You Might Be Interested In
Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
Gold Price Today: सोने के दामों की रफ्तार तेज! खरीदारी पर लगा ब्रेक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today: सोने के दामों की रफ्तार तेज! खरीदारी पर लगा ब्रेक
Gold Price Today: सोने के दामों की रफ्तार तेज! खरीदारी पर लगा ब्रेक
Gold Price Today: सोने के दामों की रफ्तार तेज! खरीदारी पर लगा ब्रेक
Gold Price Today: सोने के दामों की रफ्तार तेज! खरीदारी पर लगा ब्रेक