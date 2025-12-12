Gold Price Today: सोने की सुनहरी छलांग! दाम चढ़े तो बाजार में बढ़ी गर्मी

Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (12 दिसंबर 2025) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,32,660 रुपये हो गई.

जानिए 12 दिसंबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,281 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,175 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,964 रुपये हो गई है.



मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,266 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,160 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,949 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,266 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,160 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,949 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,266 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,160 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,949 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,364 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,250 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,230 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,057 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,030 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,030 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,046 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,960 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,788 रुपये हो गई है.