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Gold Rate Today 11 May 2026: सप्ताह के पहले दिन सोना महंगा या सस्ता, देखें अपने शहर का ताजा रेट

Gold Rate Today 11 May 2026:रिपोर्ट्स बताती हैं कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट एशिया में युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. इससे मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. होर्मुज की अहम स्ट्रेट के फिर से खुलने की उम्मीदें टूट गई हैं, और कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल आया है, जो 3 परसेंट से ज़्यादा उछल गया है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 11, 2026 10:54:57 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Rate Today 11 May 2026: हफ्ते के पहले दिन देश भर के ज़्यादातर शहरों में सोने की कीमतों में गिरावट आई. 11 मई की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर ₹152,490 प्रति 10 ग्राम हो गई. मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत अब ₹152,340 प्रति 10 ग्राम है. सिर्फ़ एक हफ़्ते में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,640 और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,500 बढ़ गई है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,721 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट एशिया में युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. इससे मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. होर्मुज की अहम स्ट्रेट के फिर से खुलने की उम्मीदें टूट गई हैं, और कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल आया है, जो 3 परसेंट से ज़्यादा उछल गया है.

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24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹152280 ₹139600 ₹114250
मुंबई ₹152130 ₹139450 ₹114100
कोलकाता ₹152130 ₹139450 ₹114100
चेन्नई ₹153820 ₹141000 ₹117700
पटना ₹152180 ₹139500 ₹114150
लखनऊ ₹152280 ₹139600 ₹114250
मेरठ ₹152280 ₹139600 ₹114250
अयोध्या ₹152280 ₹139600 ₹114250
कानपुर ₹152280 ₹139600 ₹114250
गाजियाबाद ₹152280 ₹139600 ₹114250
नोएडा ₹152280 ₹139600 ₹114250
गुरुग्राम ₹152280 ₹139600 ₹114250
चंडीगढ़ ₹152280 ₹139600 ₹114250
जयपुर ₹152280 ₹139600 ₹114250
लुधियाना ₹152280 ₹139600 ₹114250
गुवाहाटी ₹152130 ₹139450 ₹114100
इंदौर ₹152180 ₹139500 ₹114150
अहमदाबाद ₹152180 ₹139500 ₹114150
सूरत ₹152180 ₹139500 ₹114150
वडोदरा ₹152180 ₹139500 ₹114150
पुणे ₹152130 ₹139450 ₹114100
नागपुर ₹152130 ₹139450 ₹114100
नासिक ₹152160 ₹139480 ₹114130
बैंगलोर ₹152130 ₹139450 ₹114100
भुवनेश्वर ₹152130 ₹139450 ₹114100
कटक ₹152130 ₹139450 ₹114100
केरल ₹152130 ₹139450 ₹114100
रायपुर ₹152130 ₹139450 ₹114100
हैदराबाद ₹152130 ₹139450 ₹114100

Tags: Gold Rate Today
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