Gold Rate Today 11 May 2026: सप्ताह के पहले दिन सोना महंगा या सस्ता, देखें अपने शहर का ताजा रेट

Gold Rate Today 11 May 2026: हफ्ते के पहले दिन देश भर के ज़्यादातर शहरों में सोने की कीमतों में गिरावट आई. 11 मई की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर ₹152,490 प्रति 10 ग्राम हो गई. मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत अब ₹152,340 प्रति 10 ग्राम है. सिर्फ़ एक हफ़्ते में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,640 और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,500 बढ़ गई है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,721 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है.
रिपोर्ट्स बताती हैं कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट एशिया में युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. इससे मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. होर्मुज की अहम स्ट्रेट के फिर से खुलने की उम्मीदें टूट गई हैं, और कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल आया है, जो 3 परसेंट से ज़्यादा उछल गया है.
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|मुंबई
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|कोलकाता
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|चेन्नई
|₹153820
|₹141000
|₹117700
|पटना
|₹152180
|₹139500
|₹114150
|लखनऊ
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|मेरठ
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|अयोध्या
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|कानपुर
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|गाजियाबाद
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|नोएडा
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|गुरुग्राम
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|चंडीगढ़
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|जयपुर
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|लुधियाना
|₹152280
|₹139600
|₹114250
|गुवाहाटी
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|इंदौर
|₹152180
|₹139500
|₹114150
|अहमदाबाद
|₹152180
|₹139500
|₹114150
|सूरत
|₹152180
|₹139500
|₹114150
|वडोदरा
|₹152180
|₹139500
|₹114150
|पुणे
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|नागपुर
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|नासिक
|₹152160
|₹139480
|₹114130
|बैंगलोर
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|भुवनेश्वर
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|कटक
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|केरल
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|रायपुर
|₹152130
|₹139450
|₹114100
|हैदराबाद
|₹152130
|₹139450
|₹114100