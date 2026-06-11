Gold Rate Today 11 June 2026: सोने के दामों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जान लें आज का ताजा भाव

Gold Price today: 11 जून 2026 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही. MCX पर सोने की कीमत गिरकर लगभग ₹1,46,500 प्रति 10 ग्राम हो गई जबकि चांदी की कीमत ₹2,30,500 प्रति किलोग्राम से नीचे आ गई. ग्लोबल बुलियन मार्केट में भारी बिकवाली के दबाव के कारण दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में लगभग 1% की गिरावट आई.

स्पॉट गोल्ड की कीमत $4,100 प्रति औंस से नीचे आ गई है. वहीं स्पॉट सिल्वर $64 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है जिसमें 1% की बढ़त देखी गई है. US WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड, दोनों में 2% की बढ़ोतरी हुई है और ये लगभग $92 प्रति बैरल और $95 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे हैं.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,579 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,365 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,938 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,564 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,350 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,923 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,564 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,350 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,923 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,564 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,350 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,923 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,728 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,500 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,310 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,579 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,365 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 10,938 रुपये प्रति ग्राम है.