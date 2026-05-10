Gold Rate Today 10 May 2026: सोना एक हफ्ते में कितना महंगा? जानें अपने शहर का ताजा रेट

Gold Price Today: पूरे देश में हर हफ़्ते सोने की कीमतों में तेज़ी आई है. एक हफ़्ते में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,640 बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,500 बढ़ी है. आज, 10 मई को, देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹152,500 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. शुक्रवार, 8 मई को दिल्ली सर्राफा बाज़ार में सोने की कीमत ₹100 गिरकर ₹1,55,900 प्रति 10 ग्राम हो गई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,721 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है.
देश भर के कुछ बड़े शहरों में सोने के रेट
दिल्ली में सोने की कीमतें: दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹152,500 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,39,800 प्रति 10 ग्राम है.
मुंबई और कोलकाता: अभी मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव ₹139,650 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव ₹152,350 प्रति 10 ग्राम है.
चेन्नई में सोने का भाव: 24 कैरेट सोने का भाव ₹154,370 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने का भाव ₹141,030 प्रति 10 ग्राम है.
पुणे और बेंगलुरु में भाव: इन दोनों शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव ₹152,350 प्रति 10 ग्राम है, और 22 कैरेट सोने का भाव ₹139,650 प्रति 10 ग्राम है.
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|मुंबई
|₹152350
|₹139650
|₹114260
|कोलकाता
|₹152350
|₹139650
|₹114260
|पटना
|₹152400
|₹139700
|₹114310
|लखनऊ
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|मेरठ
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|अयोध्या
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|कानपुर
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|गाजियाबाद
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|नोएडा
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|गुरुग्राम
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|चंडीगढ़
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|चेन्नई
|₹154370
|₹141500
|₹118100
|जयपुर
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|लुधियाना
|₹152500
|₹139800
|₹114410
|गुवाहाटी
|₹152350
|₹139650
|₹114260
|इंदौर
|₹152400
|₹139700
|₹114310
|अहमदाबाद
|₹152400
|₹139700
|₹114310
|वडोदरा
|₹152400
|₹139700
|₹114310
|सूरत
|₹152400
|₹139700
|₹114310
|पुणे
|₹152350
|₹139650
|₹114260
|नागपुर
|₹152350
|₹139650
|₹114260
|नासिक
|₹152380
|₹139680
|₹114290
|बैंगलोर
|₹152350
|₹139650
|₹114260
|भुवनेश्वर
|₹152350
|₹139650
|₹114260
|कटक
|₹152350
|₹139650
|₹114260
|केरल
|₹152350
|₹139650
|₹114260
|रायपुर
|₹152350
|₹139650
|₹114260
|हैदराबाद
|₹152350
|₹139650
|₹114260