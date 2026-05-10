Gold Rate Today 10 May 2026: सोना एक हफ्ते में कितना महंगा? जानें अपने शहर का ताजा रेट

Gold Price Today: पूरे देश में हर हफ़्ते सोने की कीमतों में तेज़ी आई है. एक हफ़्ते में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,640 बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,500 बढ़ी है. आज, 10 मई को, देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹152,500 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. शुक्रवार, 8 मई को दिल्ली सर्राफा बाज़ार में सोने की कीमत ₹100 गिरकर ₹1,55,900 प्रति 10 ग्राम हो गई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,721 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है.

देश भर के कुछ बड़े शहरों में सोने के रेट

दिल्ली में सोने की कीमतें: दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹152,500 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,39,800 प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई और कोलकाता: अभी मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव ₹139,650 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव ₹152,350 प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई में सोने का भाव: 24 कैरेट सोने का भाव ₹154,370 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने का भाव ₹141,030 प्रति 10 ग्राम है.

पुणे और बेंगलुरु में भाव: इन दोनों शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव ₹152,350 प्रति 10 ग्राम है, और 22 कैरेट सोने का भाव ₹139,650 प्रति 10 ग्राम है.

24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव