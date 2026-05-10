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Gold Rate Today 10 May 2026: सोना एक हफ्ते में कितना महंगा? जानें अपने शहर का ताजा रेट

Gold Price Today: दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹152,500 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,39,800 प्रति 10 ग्राम है. मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव ₹139,650 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव ₹152,350 प्रति 10 ग्राम है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 10, 2026 11:32:48 AM IST

सोने के ताजा भाव
सोने के ताजा भाव


Gold Price Today: पूरे देश में हर हफ़्ते सोने की कीमतों में तेज़ी आई है. एक हफ़्ते में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,640 बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,500 बढ़ी है. आज, 10 मई को, देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹152,500 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. शुक्रवार, 8 मई को दिल्ली सर्राफा बाज़ार में सोने की कीमत ₹100 गिरकर ₹1,55,900 प्रति 10 ग्राम हो गई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,721 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है.

देश भर के कुछ बड़े शहरों में सोने के रेट

दिल्ली में सोने की कीमतें: दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹152,500 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,39,800 प्रति 10 ग्राम है.

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मुंबई और कोलकाता: अभी मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव ₹139,650 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव ₹152,350 प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई में सोने का भाव: 24 कैरेट सोने का भाव ₹154,370 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोने का भाव ₹141,030 प्रति 10 ग्राम है.

पुणे और बेंगलुरु में भाव: इन दोनों शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव ₹152,350 प्रति 10 ग्राम है, और 22 कैरेट सोने का भाव ₹139,650 प्रति 10 ग्राम है.

24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹152500 ₹139800 ₹114410
मुंबई ₹152350 ₹139650 ₹114260
कोलकाता ₹152350 ₹139650 ₹114260
पटना ₹152400 ₹139700 ₹114310
लखनऊ ₹152500 ₹139800 ₹114410
मेरठ ₹152500 ₹139800 ₹114410
अयोध्या ₹152500 ₹139800 ₹114410
कानपुर ₹152500 ₹139800 ₹114410
गाजियाबाद ₹152500 ₹139800 ₹114410
नोएडा ₹152500 ₹139800 ₹114410
गुरुग्राम ₹152500 ₹139800 ₹114410
चंडीगढ़ ₹152500 ₹139800 ₹114410
चेन्नई ₹154370 ₹141500 ₹118100
जयपुर ₹152500 ₹139800 ₹114410
लुधियाना ₹152500 ₹139800 ₹114410
गुवाहाटी ₹152350 ₹139650 ₹114260
इंदौर ₹152400 ₹139700 ₹114310
अहमदाबाद ₹152400 ₹139700 ₹114310
वडोदरा ₹152400 ₹139700 ₹114310
सूरत ₹152400 ₹139700 ₹114310
पुणे ₹152350 ₹139650 ₹114260
नागपुर ₹152350 ₹139650 ₹114260
नासिक ₹152380 ₹139680 ₹114290
बैंगलोर ₹152350 ₹139650 ₹114260
भुवनेश्वर ₹152350 ₹139650 ₹114260
कटक ₹152350 ₹139650 ₹114260
केरल ₹152350 ₹139650 ₹114260
रायपुर ₹152350 ₹139650 ₹114260
हैदराबाद ₹152350 ₹139650 ₹114260

Tags: Gold Price Today
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