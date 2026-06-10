Gold Rate Today 10 June 2026: सोने के दामों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जान लें आज का ताजा भाव

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 10 June 2026: आज 10 जून (बुधवार) को अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बढ़े तनाव के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई. ईरान द्वारा एक हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के जवाब में अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद कीमतें और गिर गईं. इस हमले ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी और बढ़ती महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की कीमत अभी उस लेवल से लगभग पांचवां हिस्सा कम है जिस पर यह फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने से पहले ट्रेड कर रहा था. हाल ही में, सोने की कीमत के अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज से नीचे गिरने के बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बड़े पैमाने पर बिकवाली की है.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,901 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,660 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,179 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,886 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,645 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,164 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,886 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,645 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,164 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,886 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,645 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,164 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,055 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,800 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,570 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 14,901 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,660 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,179 रुपये प्रति ग्राम है.