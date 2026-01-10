Home > व्यापार > Gold Price Today: गोल्ड मार्केट में हलचल तेज! निवेशकों की टेंशन बढ़ी, खरीद पर ब्रेक

Gold Price Today: आज 7 जनवरी 2026 को लगातार गिरावट के बाद आज चमका सोना आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Published: January 10, 2026 10:14:37 AM IST

Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (10 जनवरी 2026 ) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,40,460 रुपये हो गई.

जानिए 10 जनवरी 2026 का ताजा Gold भाव आपके शहर में क्या है 

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,061 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,890 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,549 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,046 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,875 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,534 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,046 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,875 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,534 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,046 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,875 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,534 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,965 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,900 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,765 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,061 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,890 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,549 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,061 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,890 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,549 रुपये हो गई है.

