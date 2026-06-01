Home > व्यापार > Gold Rate Today 1 June 2026: गोल्ड के दामों में आया नया ट्विस्ट! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव

Gold Rate Today 1 June 2026: गोल्ड के दामों में आया नया ट्विस्ट! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव

Gold Price 24,22,18 Carat Today 1 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 1, 2026 10:16:03 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 1 June 2026: अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड $4,556.70 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था जिसमें 0.79 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि चांदी पिछले 24 घंटों में 0.14 प्रतिशत बढ़कर शुरुआती Comex ट्रेडिंग में $75.98 प्रति औंस पर पहुंच गई.
 
MCX पर जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,54,750 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे जिसमें 0.53 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिल्वर फ्यूचर्स 0.26 प्रतिशत गिरकर ₹2,66,302 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए.
 
बाजार प्रस्तावित US-ईरान डील से जुड़े घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और US राष्ट्रपति ट्रंप की आगे की टिप्पणियों का इंतजार कर रहे हैं, जो बुलियन के लिए अगला बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती हैं.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,637 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,335 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,732 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,622 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,320 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,622 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,320 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,622 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,320 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,818 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,500 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,637 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,335 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,732 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,637 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,335 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,732 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां…

June 1, 2026

कब्ज को कहें Tata Bye.. बस इन 5 सब्जियों का...

June 1, 2026

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026
Gold Rate Today 1 June 2026: गोल्ड के दामों में आया नया ट्विस्ट! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Rate Today 1 June 2026: गोल्ड के दामों में आया नया ट्विस्ट! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव
Gold Rate Today 1 June 2026: गोल्ड के दामों में आया नया ट्विस्ट! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव
Gold Rate Today 1 June 2026: गोल्ड के दामों में आया नया ट्विस्ट! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव
Gold Rate Today 1 June 2026: गोल्ड के दामों में आया नया ट्विस्ट! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव