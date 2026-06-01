Gold Rate Today 1 June 2026: गोल्ड के दामों में आया नया ट्विस्ट! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 1 June 2026: अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड $4,556.70 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था जिसमें 0.79 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि चांदी पिछले 24 घंटों में 0.14 प्रतिशत बढ़कर शुरुआती Comex ट्रेडिंग में $75.98 प्रति औंस पर पहुंच गई.

MCX पर जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,54,750 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे जिसमें 0.53 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिल्वर फ्यूचर्स 0.26 प्रतिशत गिरकर ₹2,66,302 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए.

बाजार प्रस्तावित US-ईरान डील से जुड़े घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और US राष्ट्रपति ट्रंप की आगे की टिप्पणियों का इंतजार कर रहे हैं, जो बुलियन के लिए अगला बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती हैं.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,637 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,335 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,732 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,622 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,320 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,622 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,320 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,622 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,320 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,818 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,500 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,637 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,335 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,732 रुपये प्रति ग्राम है.