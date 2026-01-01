Home > व्यापार > Gold Price Today: सोने की कीमतें फिर आसमान पर, खरीददारों की बढ़ी परेशानी

Gold Price Today: आज 1 जनवरी 2026 को लगातार गिरावट के बाद आज चमका सोना आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Published: January 1, 2026 10:25:46 AM IST

Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (1 जनवरी 2026 ) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,35,060 रुपये हो गई.

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,506 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,380 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,129 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,506 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,380 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,129 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,506 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,380 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,129 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,506 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,380 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,129 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,614 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,440 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,375 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,506 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,380 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,129 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,506 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,380 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,129 रुपये हो गई है.

