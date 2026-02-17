Home > व्यापार > Gold Price Today: मुंबई से लेकर दिल्ली तक! क्या है आज आपके शहर में सोने का दाम? खरीदने से पहले जरूर पढ़ लें

Gold Rate Today | Aaj Ke Sone Ka Dam | Gold Price Today: इस हफ़्ते सोने की कीमतों में कमज़ोरी के साथ शुरुआत हुई, सोमवार को सोने में काफ़ी गिरावट देखी और मंगलवार को भी ये गिरावट जारी रही. पिछले महीने, जनवरी 2026 में, भारत में सोने की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गईं

By: Heena Khan | Last Updated: February 17, 2026 12:03:25 PM IST

Gold prices Today 17 feb 2026: निवेशकों की पहली पसंद बना सोना अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं.
Gold prices Today 17 feb 2026: निवेशकों की पहली पसंद बना सोना अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं.


Gold Rate Today | Aaj Ke Sone Ka Dam | Gold Price Today: इस हफ़्ते सोने की कीमतों में कमज़ोरी के साथ शुरुआत हुई, सोमवार को सोने में काफ़ी गिरावट देखी और मंगलवार को भी ये गिरावट जारी रही. पिछले महीने, जनवरी 2026 में, भारत में सोने की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गईं, और उनमें लगभग 20 परसेंट की बड़ी बढ़ोतरी जारी रही. हालांकि, सिर्फ़ 10 दिनों में सोने की कीमतों में 12 परसेंट से ज़्यादा की गिरावट आई, खासकर जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महीने की शुरुआत में, 1 फरवरी, 2026 को केंद्रीय बजट पेश किया.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24-कैरेट सोना, जो अपनी शुद्धता और ज़्यादा कीमत के लिए जाना जाता है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के मकसद से खरीदा जाता है, जबकि 22-कैरेट और 18-कैरेट सोने का इस्तेमाल ज़्यादातर ज्वेलरी बनाने में होता है.

क्या है आज सोने का दाम 

GoodReturns के लेटेस्ट मार्केट अपडेट के मुताबिक, आज, मंगलवार, 17 फरवरी को सभी प्योरिटी लेवल पर सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई. 24K सोने का रेट ₹153 कम होकर ₹15,491 प्रति ग्राम है, जबकि 22K सोने का रेट ₹140 की गिरावट के साथ ₹14,200 प्रति ग्राम है. इस बीच, 18K सोना ₹11,618 प्रति ग्राम पर मिल रहा है, जो ₹115 की कमी दिखाता है. कीमतों में यह गिरावट घरेलू बुलियन मार्केट में मौजूदा ट्रेंड को दिखाती है.

जानें अलग-अलग राज्यों के सोने के भाव 

  • चेन्नई- ₹15,622
  • मुंबई- ₹15,491
  • दिल्ली- ₹15,506
  • कोलकाता- ₹15,491
  • बैंगलोर- ₹15,491
  • हैदराबाद- ₹15,491
  • केरल- ₹15,491
  • पुणे- ₹15,491
  • वडोदरा- ₹15,496
  • अहमदाबाद- ₹15,496

