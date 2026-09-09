Home > व्यापार > Gold Price Today 9 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 9 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 09 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 09 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 9, 2026 5:49:38 AM IST

Gold Price Today 9 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 9 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 09 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर फिर से हमले किए हैं. वहीं, इसका असर सोने की कीमतों (Gold Rate Today) पर भी पड़ रहा है. बुधवार (09 सितंबर, 2026) को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,439.20 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 2,150 रुपये टूटकर 1,58,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.05 प्रतिशत बढ़कर यानी 80 रुपये तेजी के साथ 1,52,898 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,52,818 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसके अलावा बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,600 रुपये प्रति 10 ग्राम  पर है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 155500 142550 116660
मुंबई 155350 142400 116510
कोलकाता 155350 142400 116510
चेन्नई 155670 142700 120400
पटना 155400 142450 116560
लखनऊ 155500 142550 116660
मेरठ 155500 142550 116660
अयोध्या 155500 142550 116660
कानपुर 155500 142550 116660
अलीगढ़ 155500 142550 116660
मुरादाबाद 155500 142550 116660
मिर्जापुर 155500 142550 116660
झांसी 155500 142550 116660
मथुरा 155500 142550 116660
गोरखपुर 155500 142550 116660
बरेली 155500 142550 116660
प्रयागराज 155500 142550 116660
वाराणसी 155500 142550 116660
आगरा 155500 142550 116660
गाजियाबाद 155500 142550 116660
नोएडा 155500 142550 116660
गुरुग्राम 155500 142550 116660
जयपुर 155500 142550 116660
लुधियाना 155500 142550 116610
गुवाहाटी 155350 142400 116510
जलगांव 155350 142400 116510
इंदौर 155400 142450 116560
भोपाल 155400 142450 116560
अहमदाबाद 155400 142450 116560
वडोदरा 155400 142450 116560
सूरत 155400 142450 116560
पुणे 155350 142400 116510
नागपुर 155350 142400 116510
चंडीगढ़ 155500 142550 116660
नासिक 155380 142430 116540
बैंगलोर 155350 142400 116510
भुवनेश्वर 155350 142400 116510
केरल 155350 142400 116510
अमरावती 155350 142400 116510
विशाखापत्तनम 155350 142400 116510
मैसूर 155350 142400 116510
विजयवाड़ा 155350 142400 116510
कोयंबटूर 155670 142700 120400
मंगलौर 155350 142400 116510
मदुरै 155670 142700 120400
रायपुर 155350 142400 116510
बेलगाम 155350 142400 116510
राजमुंदरी 155350 142400 116510
हैदराबाद 155350 142400 116510
कटक 155350 142400 116510
दावनगेरे 155350 142400 116510
बेल्लारी 155350 142400 116510
सलेम 155670 142700 120400
वेल्लोर 155670 142700 120400
अमरावती 155350 142400 116510
गुंटूर 155350 142400 116510
नेल्लोर 155350 142400 116510
काकीनाडा 155350 142400 116510
तिरुपति 155350 142400 116510
कडपा 155350 142400 116510
अनंतपुर 155350 142400 116510
वारंगल 155350 142400 116510
निजामाबाद 155350 142400 116510
खम्मम 155350 142400 116510
बेरहामपुर 155350 142400 116510
राउरकेला 155350 142400 116510
राजकोट 155400 142450 116560
वसई-विरार 155380 142430 116540
औरंगाबाद 155350 142400 116510
सोलापुर 155350 142400 116510
भिवंडी 155380 142430 116540
कोल्हापुर 155350 142400 116510
लातूर 155380 142430 116540
तिरुपुर 155670 142700 120400
तिरुनेलवेली 155670 142700 120400
त्रिची 155670 142700 120400
संबलपुर 155350 142400 116510
इरोड 155670 142700 120400
कोच्चि 155350 142400 116510
थाइन 155350 142400 116510
अमृतसर 155500 142550 116610
नागरकोइल 155670 142700 120400
तिरुवनंतपुरम 155350 142400 116510
तंजावुर 155670 142700 120400
गोवा 155350 142400 116510
करूर 155670 142700 120400
कुंभकोणम 155670 142700 120400
नमक्कल 155670 142700 120400
धर्मपुरी 155670 142700 120400
डिंडीगुल 155670 142700 120400
तूतीकोरिन 155670 142700 120400
कुड्डालोर 155670 142700 120400
कांचीपुरम 155670 142700 120400
कृष्णागिरी 155670 142700 120400
विल्लुपुरम 155670 142700 120400
कोविलपट्टी 155670 142700 120400
तिरुवन्नामलाई 155670 142700 120400
होसुर 155670 142700 120400
कराइकुडी 155670 142700 120400
पुदुक्कोट्टई 155670 142700 120400
रामनाथपुरम 155670 142700 120400
अम्बुर 155670 142700 120400
कन्याकुमारी 155670 142700 120400
नागपट्टिनम 155670 142700 120400
विरुधुनगर 155670 142700 120400
कल्लाकुरिची 155670 142700 120400
पोलाची 155670 142700 120400
अर्काट 155670 142700 120400
पलानी 155670 142700 120400
अरियालूर 155670 142700 120400
मोहाली 155500 142550 116610
परमाकुदी 155670 142700 120400
पेरम्बलूर 155670 142700 120400
जयनकोंडम 155670 142700 120400
कोडईकनाल 155670 142700 120400
ऊटी 155670 142700 120400
रामेश्वरम 155670 142700 120400
शिवगंगा 155670 142700 120400
तिरुवरुर 155670 142700 120400
त्रिशूर 55350 142400 116510
पांडिचेरी 155670 142700 120400
चित्रदुर्ग 155350 142400 116510
गडग 155350 142400 116510
बागलकोट 155350 142400 116510
मंड्या 155350 142400 116510
भद्रावती 155350 142400 116510
कोलार 155350 142400 116510
तुमकुर 155350 142400 116510
कोल्लम 155350 142400 116510
अलाप्पुझा 155350 142400 116510
कोट्टायम 155350 142400 116510
पलक्कड़ 155350 142400 116510
मलप्पुरम 155350 142400 116510
कोझिकोड 155350 142400 116510
कन्नूर 155350 142400 116510

You Might Be Interested In
Tags: Gold Price Todayhome-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026

कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक

September 8, 2026

आशा भोसले के 6 सदाबहार गाने

September 8, 2026

कौन हैं उदिति सिंह?

September 8, 2026
Gold Price Today 9 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 9 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 9 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 9 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 9 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स