Gold Price Today 9 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 09 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर फिर से हमले किए हैं. वहीं, इसका असर सोने की कीमतों (Gold Rate Today) पर भी पड़ रहा है. बुधवार (09 सितंबर, 2026) को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,439.20 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 2,150 रुपये टूटकर 1,58,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.05 प्रतिशत बढ़कर यानी 80 रुपये तेजी के साथ 1,52,898 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,52,818 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसके अलावा बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|155500
|142550
|116660
|मुंबई
|155350
|142400
|116510
|कोलकाता
|155350
|142400
|116510
|चेन्नई
|155670
|142700
|120400
|पटना
|155400
|142450
|116560
|लखनऊ
|155500
|142550
|116660
|मेरठ
|155500
|142550
|116660
|अयोध्या
|155500
|142550
|116660
|कानपुर
|155500
|142550
|116660
|अलीगढ़
|155500
|142550
|116660
|मुरादाबाद
|155500
|142550
|116660
|मिर्जापुर
|155500
|142550
|116660
|झांसी
|155500
|142550
|116660
|मथुरा
|155500
|142550
|116660
|गोरखपुर
|155500
|142550
|116660
|बरेली
|155500
|142550
|116660
|प्रयागराज
|155500
|142550
|116660
|वाराणसी
|155500
|142550
|116660
|आगरा
|155500
|142550
|116660
|गाजियाबाद
|155500
|142550
|116660
|नोएडा
|155500
|142550
|116660
|गुरुग्राम
|155500
|142550
|116660
|जयपुर
|155500
|142550
|116660
|लुधियाना
|155500
|142550
|116610
|गुवाहाटी
|155350
|142400
|116510
|जलगांव
|155350
|142400
|116510
|इंदौर
|155400
|142450
|116560
|भोपाल
|155400
|142450
|116560
|अहमदाबाद
|155400
|142450
|116560
|वडोदरा
|155400
|142450
|116560
|सूरत
|155400
|142450
|116560
|पुणे
|155350
|142400
|116510
|नागपुर
|155350
|142400
|116510
|चंडीगढ़
|155500
|142550
|116660
|नासिक
|155380
|142430
|116540
|बैंगलोर
|155350
|142400
|116510
|भुवनेश्वर
|155350
|142400
|116510
|केरल
|155350
|142400
|116510
|अमरावती
|155350
|142400
|116510
|विशाखापत्तनम
|155350
|142400
|116510
|मैसूर
|155350
|142400
|116510
|विजयवाड़ा
|155350
|142400
|116510
|कोयंबटूर
|155670
|142700
|120400
|मंगलौर
|155350
|142400
|116510
|मदुरै
|155670
|142700
|120400
|रायपुर
|155350
|142400
|116510
|बेलगाम
|155350
|142400
|116510
|राजमुंदरी
|155350
|142400
|116510
|हैदराबाद
|155350
|142400
|116510
|कटक
|155350
|142400
|116510
|दावनगेरे
|155350
|142400
|116510
|बेल्लारी
|155350
|142400
|116510
|सलेम
|155670
|142700
|120400
|वेल्लोर
|155670
|142700
|120400
|अमरावती
|155350
|142400
|116510
|गुंटूर
|155350
|142400
|116510
|नेल्लोर
|155350
|142400
|116510
|काकीनाडा
|155350
|142400
|116510
|तिरुपति
|155350
|142400
|116510
|कडपा
|155350
|142400
|116510
|अनंतपुर
|155350
|142400
|116510
|वारंगल
|155350
|142400
|116510
|निजामाबाद
|155350
|142400
|116510
|खम्मम
|155350
|142400
|116510
|बेरहामपुर
|155350
|142400
|116510
|राउरकेला
|155350
|142400
|116510
|राजकोट
|155400
|142450
|116560
|वसई-विरार
|155380
|142430
|116540
|औरंगाबाद
|155350
|142400
|116510
|सोलापुर
|155350
|142400
|116510
|भिवंडी
|155380
|142430
|116540
|कोल्हापुर
|155350
|142400
|116510
|लातूर
|155380
|142430
|116540
|तिरुपुर
|155670
|142700
|120400
|तिरुनेलवेली
|155670
|142700
|120400
|त्रिची
|155670
|142700
|120400
|संबलपुर
|155350
|142400
|116510
|इरोड
|155670
|142700
|120400
|कोच्चि
|155350
|142400
|116510
|थाइन
|155350
|142400
|116510
|अमृतसर
|155500
|142550
|116610
|नागरकोइल
|155670
|142700
|120400
|तिरुवनंतपुरम
|155350
|142400
|116510
|तंजावुर
|155670
|142700
|120400
|गोवा
|155350
|142400
|116510
|करूर
|155670
|142700
|120400
|कुंभकोणम
|155670
|142700
|120400
|नमक्कल
|155670
|142700
|120400
|धर्मपुरी
|155670
|142700
|120400
|डिंडीगुल
|155670
|142700
|120400
|तूतीकोरिन
|155670
|142700
|120400
|कुड्डालोर
|155670
|142700
|120400
|कांचीपुरम
|155670
|142700
|120400
|कृष्णागिरी
|155670
|142700
|120400
|विल्लुपुरम
|155670
|142700
|120400
|कोविलपट्टी
|155670
|142700
|120400
|तिरुवन्नामलाई
|155670
|142700
|120400
|होसुर
|155670
|142700
|120400
|कराइकुडी
|155670
|142700
|120400
|पुदुक्कोट्टई
|155670
|142700
|120400
|रामनाथपुरम
|155670
|142700
|120400
|अम्बुर
|155670
|142700
|120400
|कन्याकुमारी
|155670
|142700
|120400
|नागपट्टिनम
|155670
|142700
|120400
|विरुधुनगर
|155670
|142700
|120400
|कल्लाकुरिची
|155670
|142700
|120400
|पोलाची
|155670
|142700
|120400
|अर्काट
|155670
|142700
|120400
|पलानी
|155670
|142700
|120400
|अरियालूर
|155670
|142700
|120400
|मोहाली
|155500
|142550
|116610
|परमाकुदी
|155670
|142700
|120400
|पेरम्बलूर
|155670
|142700
|120400
|जयनकोंडम
|155670
|142700
|120400
|कोडईकनाल
|155670
|142700
|120400
|ऊटी
|155670
|142700
|120400
|रामेश्वरम
|155670
|142700
|120400
|शिवगंगा
|155670
|142700
|120400
|तिरुवरुर
|155670
|142700
|120400
|त्रिशूर
|55350
|142400
|116510
|पांडिचेरी
|155670
|142700
|120400
|चित्रदुर्ग
|155350
|142400
|116510
|गडग
|155350
|142400
|116510
|बागलकोट
|155350
|142400
|116510
|मंड्या
|155350
|142400
|116510
|भद्रावती
|155350
|142400
|116510
|कोलार
|155350
|142400
|116510
|तुमकुर
|155350
|142400
|116510
|कोल्लम
|155350
|142400
|116510
|अलाप्पुझा
|155350
|142400
|116510
|कोट्टायम
|155350
|142400
|116510
|पलक्कड़
|155350
|142400
|116510
|मलप्पुरम
|155350
|142400
|116510
|कोझिकोड
|155350
|142400
|116510
|कन्नूर
|155350
|142400
|116510