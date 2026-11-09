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Gold Price Today 9 November 2026: दीवाली के बाद क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 9 november 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 9 नवंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: November 9, 2026 5:40:16 AM IST

Gold Price Today 9 November 2026: दीवाली के बाद क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 9 November 2026: दीवाली के बाद क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत


Gold Price Today 9 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav:  सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. धनतेरस के बाद छोटी दिवाली यानी शनिवार (07 नवंबर, 2026) और रविवार यानी दीवाली पर भी चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली.  दरअसल, शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार बंद रहे, इसलिए दोनों दिन शुक्रवार की ही कीमतें प्रभावी रहीं. फिहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव अभी तक 1.2% लुढ़क कर यानी 1731 रुपये गिरावट के साथ 1,42,364 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,44,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,610 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,31,650 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,640 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,079.50 डॉलर प्रति औंस है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,42,860 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,46,300 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम पर है.  वहीं,

जानें देश के बड़े शहरों में सोने के लेटेस्ट प्राइस

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 143610 131650  107640
मुंबई 143460 131500  107590
कोलकाता 143460 131500  107590
चेन्नई 143350 131400 107600
पटना 143510 131550 107640
लखनऊ 143610 131650 107640
मेरठ 143610 131650 107640
अयोध्या 143610 131650 107640
कानपुर 143610 131650 107640
अलीगढ़ 143610 131650 107640
मुरादाबाद 143610 131650 107640
मिर्जापुर 143610 131650 107640
झांसी 143610 131650 107640
मथुरा 143610 131650 107640
गोरखपुर 143610 131650 107640
बरेली 143610 131650  107640
प्रयागराज 143610 131650 107640
वाराणसी 143610 131650 107640
आगरा 143610 131650 107640
गाजियाबाद 143610 131650 107640
नोएडा 143610 131650 107640
गुरुग्राम 143610 131650 107640
चंडीगढ़ 143610 131650  107640
जयपुर 143610 131650 107640
लुधियाना 143610 131650 107740
गुवाहाटी 143460 131500 107590
जलगांव 143460 131500 107590
भोपाल 143510 131550 107640
इंदौर 143510 131550 107640
अहमदाबाद 143510 131550  107640
वडोदरा 143510 1131550 107640
सूरत 143510 131550 107640
पुणे 143460 131500 107590
नागपुर 143460 131500 107590
नासिक 143490 131530 107640
बैंगलोर 143460 131500 107590
भुवनेश्वर 143460 131500 107590
कटक 143460 131500  107590
अमरावती 143460 131500 107590
विशाखापत्तनम 143460 131500 107590
मैसूर 143460 131500 107590
विजयवाड़ा 143460 131500 107590
कोयंबटूर 143350 131400 107600
मंगलौर 143460 131500 107590
मदुरै 143350 131400 107600
रायपुर 143460 131500 107590
बेलगाम 143460 131500 107590
राजमुंदरी 143460 131500 107590
हैदराबाद 143460 131500 107590
दावनगेरे 143460 131500 107590
बेल्लारी 143460 131500  107590
सलेम 143350 131400 107600
वेल्लोर 143350 131400 107600
अमरावती 143460 131500 107590
गुंटूर 143460 131500 107590
नेल्लोर 43460 131500 107590
काकीनाडा 143460 131500 107590
तिरुपति 143460 131500 107590
कडपा 143460 131500 107590
अनंतपुर 143460 131500 107590
वारंगल 143460 131500 107590
निजामाबाद 143460 131500 107590
खम्मम 143460 131500  107590
बेरहामपुर 143460 131500 107590
राउरकेला 143460 131500 107590
राजकोट 143510 131550 107640
वसई-विरार 143490 131530 107640
औरंगाबाद 143460 131500 107590
सोलापुर 143460 131500 107590
भिवंडी 143490 131530 107640
कोल्हापुर 143460 131500 107590
लातूर 143490 131530 107640
तिरुपुर 143350 131400 107600
तिरुनेलवेली 143350 131400 107600
त्रिची 143350 131400 107600
संबलपुर 143460 131500 107590
इरोड 143350 131400 107600
कोच्चि 143460 131500  107590
थाइन 143460 131500 107590
अमृतसर 143610 131650 107740
नागरकोइल 143350 131400 107600
तिरुवनंतपुरम 143460 131500 107590
तंजावुर 143350 131400 107600
गोवा  143460 131500 107590
करूर 143350 131400 107600
कुंभकोणम 143350 131400 107600
नमक्कल 143350 131400 107600
धर्मपुरी 143350 131400 107600
डिंडीगुल 143350 131400 107600
तूतीकोरिन 143350 131400 107600
कुड्डालोर 143350 131400 107600
कांचीपुरम 143350 131400 107600
कृष्णागिरी 143350 131400 107600
विल्लुपुरम 143350 131400 107600
कोविलपट्टी 143350 131400 107600
तिरुवन्नामलाई 143350 131400 107600
होसुर 143350 131400 107600
कराइकुडी 143350 131400 107600
पुदुक्कोट्टई 143350 131400 107600
रामनाथपुरम 143350 131400 107600
अम्बुर 143350 131400 107600
कन्याकुमारी 143350 131400 107600
नागपट्टिनम 143350 ₹131400 107600
विरुधुनगर  143350 131400 107600
कल्लाकुरिची 143350 131400 107600
पोलाची 143350 131400 107600
अर्काट 143350 131400 107600
पलानी 143350 131400 107600
अरियालूर 143350 131400 107600
मोहाली 143610 131650 107740
परमाकुदी 143350 131400 107600
पेरम्बलूर 143350 131400 107600
जयनकोंडम 143350 131400 107600
कोडईकनाल 143350 131400 107600
ऊटी 143350 131400 107600
रामेश्वरम 143350 131400 107600
शिवगंगा 143350 131400 107600
तिरुवरुर 143350 131400 107600
त्रिशूर 143460 131500 107590
पांडिचेरी 143350 131400 107600
चित्रदुर्ग 143460 131500 107590
गडग 143460 131500 107590
बागलकोट 143460  131500 107590
मंड्या 143460 131500 107590
भद्रावती 143460 131500  107590
कोलार 143460 131500 107590
तुमकुर 143460 131500 107590
कोल्लम 143460  131500 107590
अलाप्पुझा 143460 131500 107590
कोट्टायम  143460 131500 107590
पलक्कड़ 143460 131500  107590
मलप्पुरम 143460  131500 107590

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 9 November 2026: दीवाली के बाद क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 9 November 2026: दीवाली के बाद क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 9 November 2026: दीवाली के बाद क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 9 November 2026: दीवाली के बाद क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 9 November 2026: दीवाली के बाद क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत