Gold Price Today: जंग के माहौल में भी गिरे गोल्ड के दाम, आज अपने शहर के नए रेट जरूर चेक करें

Gold Price Today | Gold Rate Today | Aaj ka Sone Ka Dam: प्रॉफ़िट बुकिंग और मज़बूत US डॉलर की वजह से 9 मार्च को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. जानकारी के लिए बता दें कि MCX पर सोमवार को शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत 0.73% गिरकर 1,60,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थी, जबकि चांदी 1.11% गिरकर 2,65,301 रुपये प्रति kg पर आ गई. मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,63,630 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि 22k सोना 1,49,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा था. इन रेट में GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. पिछले महीने, सोने ने 1,80,000 रुपये से ज़्यादा का अपना ऑल-टाइम हाई छुआ था, जबकि चांदी की कीमतें रिकॉर्ड 4,20,000 रुपये तक पहुंच गई थीं.

यहां जानें अपने शहर का हाल

शहर 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली Rs 1,50,140 Rs 1,63,790 जयपुर Rs 1,50,140 Rs 1,63,790 अहमदाबाद Rs 1,50,040 Rs 1,63,690 पुणे Rs 1,49,990 Rs 1,63,630 मुंबई Rs 1,49,990 Rs 1,63,630 हैदराबाद Rs 1,49,990 Rs 1,63,630 चेन्नई Rs 1,49,990 Rs 1,63,630 बेंगलुरु Rs 1,49,990 Rs 1,63,630 कोलकाता Rs 1,49,990 Rs 1,63,630

आखिर कैसे गिर गए दाम

इंटरनेशनल मार्केट में, सोमवार को सोना लगभग 2% गिर गया, क्योंकि मज़बूत US डॉलर ने डॉलर की कीमत वाले बुलियन पर दबाव डाला, जबकि एनर्जी की ज़्यादा कीमतों ने महंगाई की चिंताओं को बढ़ा दिया और इंटरेस्ट रेट में जल्द कटौती की उम्मीद को और कम कर दिया. 0233 GMT तक US स्पॉट गोल्ड 1.7% गिरकर $5,082.51 प्रति औंस पर था. अप्रैल डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स 1.4% गिरकर $5,099.40 पर थे. डॉलर तीन महीने से ज़्यादा के हाई पर पहुँच गया, जिससे दूसरी करेंसी रखने वालों के लिए बुलियन महंगा हो गया. ईरान के साथ US-इज़राइल युद्ध बढ़ने से क्रूड ऑयल की कीमतें 20% से ज़्यादा बढ़कर $110 प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गईं, जिससे होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में लंबे समय तक रुकावट के डर से कुछ बड़े मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई में कटौती कर दी.

